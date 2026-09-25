Тофан в Нью-Йорке: Мы превратим опыт молдаван в США в проекты для страны.

Премьер-министр Василе Тофан встретился в Нью-Йорке с представителями молдавской диаспоры в Соединенных Штатах.

Беседа была сосредоточена на энергетической безопасности, возможности возвращения на родину и инвестиционных возможностях в Республике Молдова. Встреча с гражданами Молдовы, проживающими в США, входит в программу визита премьер-министра в Нью-Йорк, где он участвует в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает moldpres.md

Василе Тофан рассказал, что беседа с представителями диаспоры была посвящена прежде всего вопросам, которые волнуют их в связи с ситуацией в стране.

«Вчера вечером в Нью-Йорке я встретился с частью нашей диаспоры в США. Прекрасные, любознательные люди, очень хорошо осведомленные о том, что происходит дома. Я ушел оттуда с большей энергией, чем пришел», - написал премьер-министр.

По его словам, одной из главных обсуждавшихся тем была энергетическая безопасность и влияние тарифов на население.

«Мы говорили о том, что больше всего их волнует: энергетическая безопасность страны, возможность вернуться и возможности, которые предлагает Молдова. Высокие тарифы на энергоносители давят на каждую семью, поэтому правительство работает над поиском более дешевого газа и снижением нагрузки на людей», - отметил Василе Тофан.

Энергетическая безопасность - одна из тем, включенных в программу премьер-министра во время визита в США. На встречах в Нью-Йорке с официальными лицами и представителями деловых кругов Василе Тофан также затронул необходимость укрепления энергетической устойчивости Республики Молдова.

Еще одной темой, обсуждавшейся с диаспорой, стала экономика и то, как государство может создать лучшие условия для граждан и деловой среды.

«Мы также говорили об экономике - о секторах с наибольшим потенциалом, о том, как сделать государство более дружелюбным к гражданину, предпринимателю и инвестору, который смотрит в сторону Молдовы», - заявил премьер-министр.

Василе Тофан призвал молдаван, проживающих за рубежом, рассмотреть возможность возвращения в страну и внести вклад в развитие экономики посредством проектов и инвестиций.

«В завершение я сказал нашим соотечественникам следующее: приезжайте домой с инвестиционными проектами, а правительство будет вашим партнером. Молдова нуждается в вас - не только в деньгах, которые вы отправляете своим семьям, но и в опыте, связях и идеях, которые вы приобрели вдали от дома», - заявил Василе Тофан.

Привлечение инвестиций и вовлечение диаспоры в экономическое развитие Республики Молдова также входят в официальную программу визита премьер-министра в Нью-Йорк. Правительство сообщило, что переговоры с представителями деловых кругов США предусматривают в том числе продвижение инвестиционных возможностей, предлагаемых Республикой Молдова.

Василе Тофан находится в Нью-Йорке 23-26 сентября, где участвует в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 26 сентября премьер-министр должен выступить с речью на пленарном заседании Генассамблеи.