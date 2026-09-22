Тофан: Ситуация на Днестре не должна превращаться в предмет политических спекуляций.

Гидрологическая ситуация в бассейне Днестра сложная и должна рассматриваться ответственно, без превращения в предмет политических спекуляций, считает премьер-министр Василе Тофан.

Глава правительства обратил внимание в парламенте на низкий уровень Новоднестровского водохранилища и риски, которые создает эта ситуация, передает moldpres.md

«Это слишком важный вопрос, чтобы обсуждать его в спекулятивной манере и превращать во всевозможные политические уловки», - заявил сегодня Василе Тофан на заседании парламента.

Он отметил, что в последнее время в Новоднестровское водохранилище поступали небольшие объемы воды на фоне дефицита осадков в зоне Карпат.

«Вы можете видеть, что в последнее время туда поступало всего по 22 м³/с воды, поскольку в Карпатах было очень мало снега. Таким образом, уровень водохранилища снизился с нормального показателя в 120 метров до 111 метров», - сказал Тофан.

По его словам, снижение уровня водохранилища создает и технологические риски. «Чтобы вы понимали технологические риски уже возникают при уровне 112 метров», - заявил чиновник.

Василе Тофан также предупредил о последствиях этой ситуации для населенных пунктов региона. «Скажу больше: нынешний уровень воды создает очень большую угрозу для города Хотин», - заявил премьер-министр.

Министерство окружающей среды сообщило, что в первые 20 дней сентября средний приток воды в Новоднестровское водохранилище составлял около 23 м³/с, тогда как сбросы ниже по течению сохранялись на уровне 60 м³/с. За этот период в водохранилище поступило около 40,3 млн кубометров воды, а объем сброшенной воды составил примерно 103,7 млн кубометров.

В начале сентября уровень воды в водохранилище составлял 111,83 метра, а на 20 сентября оценивался примерно в 111,15 метра, что означает снижение примерно на 68 сантиметров за 20 дней. Министерство окружающей среды объяснило, что ситуация в основном обусловлена низким уровнем стока воды в верховьях и дефицитом осадков в верхней части бассейна Днестра.