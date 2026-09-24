Тофан решил сэкономить на замене окон в правительстве: «Может, ещё год помёрзнем».

Премьер-министр Василе Тофан рассказал о том, как принимаются решения о расходовании государственных средств, и привёл в пример замену окон в здании правительства.

По словам премьера, изначально планировалось заменить стёкла на всех семи этажах здания. Однако после анализа рентабельности инвестиций и с учётом ограниченных бюджетных ресурсов объём работ решили сократить до первых трёх этажей, пишет agora.md

«Мне принесли на подпись решение заменить стёкла в правительстве на семи этажах. Это было дорогое решение. Я посмотрел на рентабельность этой инвестиции, потому что в правительстве зимой дует ветер, это правда. Там холодно. И я посмотрел на это решение и сказал себе, что давайте его пока отложим.

Может, ещё год помёрзнем, потому что рентабельность была относительно небольшой по тем цифрам, которые я видел. И я сказал себе, что ещё немного отложим, потому что у нас мало денег», — сказал Тофан.

При этом премьер отметил, что государственные здания необходимо лучше теплоизолировать, даже если такие работы требуют значительных расходов в краткосрочной перспективе.

«В какой-то момент я с вами согласен. В том числе такие решения — государственные здания, их нужно лучше изолировать, это необходимо сделать, даже если это стоит нам денег в краткосрочной перспективе. Поэтому я сократил это до первых трёх этажей, а не до всех семи», — сказал премьер.