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moldpres.md logomoldpres
17 Сентября 2026, 21:40
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Тофан призывает к расширению финансирования ЕБРД для компаний и сельского хозяйства

Приоритеты экономического развития Республики Молдова и расширение сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) обсудили премьер-министр Василе Тофан и директор ЕБРР по Украине и Молдове Арвид Тюркнер.

Тофан призывает к расширению финансирования ЕБРД для компаний и сельского хозяйства.
Тофан призывает к расширению финансирования ЕБРД для компаний и сельского хозяйства.

Премьер Тофан отметил вклад ЕБРР в модернизацию экономики Республики Молдова и подчеркнул заинтересованность правительства в укреплении партнерства и привлечении большего объема инвестиций в секторы с потенциалом роста, передает moldpres.md

«У нас сложилось прочное партнерство с ЕБРР, мы хотим вывести его на еще более высокий уровень. Наш приоритет - ускорить экономический рост, поддержать компании, способные увеличить экспорт, и инвестировать в сферы, в которых Республика Молдова может лучше реализовать свой потенциал. Мы рассчитываем на ЕБРР в вопросах мобилизации новых инвестиций и финансирования нашей экономики», - заявил премьер-министр.

Стороны обсудили расширение финансирования частного сектора, поддержку компаний с потенциалом развития, улучшение доступа к финансированию, стимулирование экспорта, а также инвестиции в энергетику, инфраструктуру и сельское хозяйство.

Важной темой встречи стало развитие оросительной инфраструктуры, являющееся приоритетом для правительства и необходимое для повышения производительности и конкурентоспособности сельского хозяйства. Представители ЕБРР выразили готовность развивать сотрудничество в этой области и отметили намерение подписать новый проект в данном направлении до конца года.

Директор ЕБРР по Украине и Молдове Арвид Тюркнер подтвердил приверженность банка поддержке Республики Молдова в ускорении экономического роста и продвижении процесса вступления в Европейский союз.

ЕБРР - один из основных инвестиционных партнеров Республики Молдова. Сейчас портфель банка в нашей стране превышает 1,3 млрд евро и включает 74 активные операции. С начала деятельности в Республике Молдова в 1992 году учреждение инвестировало более 3,1 млрд евро в 200 проектов.

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Источник
moldpres.md logomoldpres
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