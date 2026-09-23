theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
bani.md logobani
23 Сентября 2026, 16:06
5 033
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Тофан о поставках российского газа: Доставить в Молдову его невозможно

Премьер Василий Тофан заявил, что Молдова не ведет переговоры с Российской Федерацией о новом контракте на поставку газа, и назвал «мифом» идею о том, что возвращение к российскому газу может стать простым решением.

Тофан о поставках российского газа: Доставить в Молдову его невозможно.
Тофан о поставках российского газа: Доставить в Молдову его невозможно.

«Мы не ведем переговоры о контракте с Российской Федерацией», — заявил Тофан, сообщает bani.md

По словам премьер-министра, даже в гипотетическом случае, если Кишинев заключит подобное соглашение, возникнет проблема с транспортировкой газа в Молдову.

«Даже если гипотетически мы заключим такой контракт, мы не сможем доставить этот газ в Молдову, поскольку пропускные мощности этого не позволят. Насколько нам хорошо известно, Украина не разрешает транспортировать российский газ по трубопроводам, проходящим по ее территории», — сказал глава правительства.

Тофан отметил, что разговоры о возвращении к российскому газу порождают слишком много спекуляций, и призвал власти сосредоточиться на других вариантах.

«Газпром» начал сокращать поставки в Молдову в октябре 2021 года. С декабря 2022 года правый берег перестал покупать российский газ и перешел на поставки с европейского рынка. С 1 января 2025 года «Газпром» прекратил поставки и для Приднестровского региона, несмотря на действующий до 2026 года контракт с «Молдовагазом».

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
bani.md logobani
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте