Тофан о поставках российского газа: Доставить в Молдову его невозможно.

«Мы не ведем переговоры о контракте с Российской Федерацией», — заявил Тофан, сообщает bani.md

По словам премьер-министра, даже в гипотетическом случае, если Кишинев заключит подобное соглашение, возникнет проблема с транспортировкой газа в Молдову.

«Даже если гипотетически мы заключим такой контракт, мы не сможем доставить этот газ в Молдову, поскольку пропускные мощности этого не позволят. Насколько нам хорошо известно, Украина не разрешает транспортировать российский газ по трубопроводам, проходящим по ее территории», — сказал глава правительства.

Тофан отметил, что разговоры о возвращении к российскому газу порождают слишком много спекуляций, и призвал власти сосредоточиться на других вариантах.

«Газпром» начал сокращать поставки в Молдову в октябре 2021 года. С декабря 2022 года правый берег перестал покупать российский газ и перешел на поставки с европейского рынка. С 1 января 2025 года «Газпром» прекратил поставки и для Приднестровского региона, несмотря на действующий до 2026 года контракт с «Молдовагазом».