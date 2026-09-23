Тофан о низкой цене газа в Украине: У них есть собственная добыча.

Природный газ в Украине дешевле в основном потому, что страна покрывает значительную часть потребления за счет собственной добычи. Такое объяснение разницы в ценах дал премьер-министр Молдовы Василе Тофан.

Кроме того, по словам Тофана, украинские власти решили продавать газ домохозяйствам по цене ниже рыночной, пишет agora.md

«До вторжения России в эту страну Украина производила около 20 млрд кубометров газа в год и потребляла около 20 млрд кубометров газа. Сейчас добыча ниже, но и потребление ниже. Украина почти обеспечивает себя газом», — заявил Тофан.

Глава правительства отметил, что газодобывающая инфраструктура Украины пострадала в результате российских атак. В частности, были затронуты Полтавская область, где находится один из основных кластеров добычи газа, и Ивано-Франковская область.

В этих условиях украинские власти предпочитают направлять часть добытого внутри страны газа на нужды населения по цене ниже той, которая сформировалась бы на свободном рынке. По словам Тофана, разница фактически является формой субсидирования.

«Сейчас эту цену в любом случае кто-то субсидирует в Украине, потому что Украина могла бы продавать этот газ по рыночной цене. Но я понимаю решение властей, потому что людям там чрезвычайно тяжело. Сейчас не время думать об эффективности, и тогда нужно принять решение продавать газ ниже рыночной цены», — сказал премьер-министр.

Тофан подчеркнул, что с точки зрения экономической политики поддержание рыночных цен может стимулировать энергоэффективность и инвестиции в снижение потребления. Однако в случае Украины, по его мнению, военная ситуация объясняет решение сохранять более низкую цену для потребителей.