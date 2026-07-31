Тофан о декларации об имуществе: Всё раскроем, даже дети узнают, что нажил их отец

«Я переживаю по поводу этой темы. В течение 30 дней после назначения, в моем случае — до 21 августа, я должен подать декларацию об имуществе и личных интересах. Она будет объемной. Мы ее готовим, всё раскроем. Даже мои дети узнают, что нажил их отец», — заявил Василе Тофан, сообщает tvrmoldova.md

Отвечая на вопрос об интересе прессы к его состоянию, премьер выразил надежду, что документ будет изучен без излишнего ажиотажа.

«Надеюсь, без фанатизма. Стресса и так уже было достаточно. Честно говоря, я никогда не хотел, в том числе при воспитании детей, чтобы такие темы обсуждались. Мы живем скромно, не делая акцент на деньгах, и, откровенно говоря, это не лучший пример для воспитания. Эта тема вызывает у меня стресс, но закон есть закон, мы его выполним, и я опубликую декларацию об имуществе», — сказал Тофан.

До назначения на пост премьер-министра Василе Тофан заработал свое состояние в частном секторе. Поскольку ни он, ни его супруга ранее не работали в государственных учреждениях Республики Молдова, они не были обязаны подавать декларации об имуществе.