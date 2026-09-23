theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
bani.md logobani
23 Сентября 2026, 08:10
4 618
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Тофан: Нужно молиться, чтобы закончилась война в Иране и была мягкая зима

Премьер Василий Тофан заявил, что в нынешнем энергетическом контексте Молдове нужны два события, которые могли бы снизить давление на население и экономику: завершение войны в Персидском заливе и более теплая зима.

Тофан: Нужно молиться, чтобы закончилась война в Иране и была мягкая зима.
Тофан: Нужно молиться, чтобы закончилась война в Иране и была мягкая зима.

«Возможно, тем из нас, кто еще ходит в церковь и ставит там свечку, нужно молиться о двух важных вещах. Во-первых, чтобы закончилась эта безумная война в Персидском заливе (...) и, во-вторых, чтобы у нас была мягкая зима», — заявил Тофан, сообщает bani.md

Премьер-министр отметил, что последние данные, проанализированные властями, пока указывают на сценарий теплой и влажной зимы в Республике Молдова.

«Я не хочу завышать ожидания, но прогноз для Молдовы — теплая и влажная зима», — сказал глава правительства.

При этом Тофан пошутил, что такой сценарий может создать проблемы для дорог из-за повторяющихся циклов замерзания и оттаивания.

Накануне парламент проголосовал за введение ЧП в энергетическом и гидрологическом секторах, которое будет действовать в течение 60 дней, начиная с 26 сентября.

Национальная комиссия по управлению кризисами сможет принимать обязательные временные решения, в том числе регулировать импорт, экспорт, распределение и запасы энергоресурсов и топлива, устанавливать приоритеты в электроснабжении, ограничивать второстепенное потребление воды и проводить ускоренные закупки критически важного оборудования.

В случае резкого роста цен комиссия также сможет временно менять правила, касающиеся тарифов, налогов и акцизов. Решения общего характера должны публиковаться и направляться в парламент не позднее чем через 72 часа после принятия.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
bani.md logobani
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте