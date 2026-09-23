Тофан: Нужно молиться, чтобы закончилась война в Иране и была мягкая зима.

Премьер Василий Тофан заявил, что в нынешнем энергетическом контексте Молдове нужны два события, которые могли бы снизить давление на население и экономику: завершение войны в Персидском заливе и более теплая зима.

«Возможно, тем из нас, кто еще ходит в церковь и ставит там свечку, нужно молиться о двух важных вещах. Во-первых, чтобы закончилась эта безумная война в Персидском заливе (...) и, во-вторых, чтобы у нас была мягкая зима», — заявил Тофан, сообщает bani.md

Премьер-министр отметил, что последние данные, проанализированные властями, пока указывают на сценарий теплой и влажной зимы в Республике Молдова.

«Я не хочу завышать ожидания, но прогноз для Молдовы — теплая и влажная зима», — сказал глава правительства.

При этом Тофан пошутил, что такой сценарий может создать проблемы для дорог из-за повторяющихся циклов замерзания и оттаивания.

Накануне парламент проголосовал за введение ЧП в энергетическом и гидрологическом секторах, которое будет действовать в течение 60 дней, начиная с 26 сентября.

Национальная комиссия по управлению кризисами сможет принимать обязательные временные решения, в том числе регулировать импорт, экспорт, распределение и запасы энергоресурсов и топлива, устанавливать приоритеты в электроснабжении, ограничивать второстепенное потребление воды и проводить ускоренные закупки критически важного оборудования.

В случае резкого роста цен комиссия также сможет временно менять правила, касающиеся тарифов, налогов и акцизов. Решения общего характера должны публиковаться и направляться в парламент не позднее чем через 72 часа после принятия.