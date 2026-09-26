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bani.md logobani
26 Сентября 2026, 14:00
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Тофан: Мы отказались от российского газа, но для нас это имеет свою цену

Импорт энергоносителей в Молдову составляет около 10% валового внутреннего продукта страны. Об этом заявил премьер-министр Василе Тофан в интервью Bloomberg во время своего визита в Нью-Йорк.

Тофан: Мы отказались от российского газа, но для нас это имеет свою цену.
Тофан: Мы отказались от российского газа, но для нас это имеет свою цену.

«С экономической точки зрения импорт энергоносителей составляет примерно 10% нашего ВВП», — заявил глава правительства, сообщает bani.md

По словам Тофана, Молдова диверсифицировала источники поставок и отказалась от российского газа. Это позволило повысить энергетическую безопасность страны, однако имеет финансовую цену.

«Мы диверсифицировали поставки и отказались от российского газа. Но для нас это имеет свою цену», — отметил премьер-министр.

Он также подчеркнул, что дополнительное давление на энергетическую систему создает нынешний рост международных цен на газ.

В то же время доля возобновляемых источников энергии в Молдове значительно выросла. По словам Тофана, за последние пять лет она увеличилась практически с нуля почти до 30%.

Молдова сейчас вновь сталкивается с высокой волатильностью на энергетическом рынке. Правительство заявляет, что более 90% необходимого на зиму газа уже законтрактировано. При этом значительная часть этих объемов привязана к европейскому индексу TTF.

Это означает, что заключенные контракты не фиксируют окончательную стоимость газа: она зависит от ситуации на рынке в момент поставки.

В первой половине сентября цена газа на нидерландском хабе TTF составляла около 84 евро за МВт·ч, что соответствует более чем 1000 долларов за 1000 кубометров. Это примерно на 50% выше показателя, который использовался при расчете действующего тарифа на газ в Молдове. 

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Источник
bani.md logobani
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