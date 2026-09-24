Тофан: Молдова не считает угрозу военного нападения России неизбежной.

При этом глава правительства Василе Тофан отметил, что участившиеся пролеты российских беспилотников через воздушное пространство Молдовы могут быть способом проверить реакцию стран НАТО.

«Мы не считаем, что такое нападение неизбежно. Я думаю, что Россия пытается проверить страны НАТО», — заявил Василе Тофан в интервью журналисту CNN Джиму Сьютто в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает realitatea.md

Премьер-министр рассказал о беспилотниках, которые залетают в воздушное пространство Молдовы, а некоторые из них продолжают движение в сторону Румынии. По словам Тофана, аналогичные инциденты происходят и в Польше.

На вопрос, могут ли эти инциденты свидетельствовать о подготовке военного вторжения, премьер-министр заявил, что Кишинев в настоящее время не считает такую угрозу неизбежной.

«В то же время мы не считаем, что в данный момент существует непосредственная угроза для Республики Молдова в виде возможного военного вторжения», — отметил он.

Журналист CNN также спросил Тофана об атаке беспилотника, произошедшей в период, когда президент Украины Владимир Зеленский находился в Молдове, и мог ли он быть целью.

Премьер-министр отметил, что подобные инциденты стали происходить чаще. По его словам, только в августе в Молдове было зарегистрировано больше пролетов беспилотников, чем за весь 2025 год.

«В тот день, когда самолет президента Украины летел, действительно, беспилотник поразил объект, находившийся примерно в 160 километрах от аэропорта», — заявил Тофан.

При этом премьер-министр не утверждал, что Зеленский был целью атаки. Вместе с тем он считает, что подобные действия могут продолжиться.

«Я думаю, что такие действия по запугиванию будут продолжаться», — заявил Василе Тофан.