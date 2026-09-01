Тофан: Молдова может стать хабом для экспорта и торговли для всего региона.

Республика Молдова может стать хабом для экспорта и торговли для всего региона и площадкой для выхода на рынки ЕС.

Об этом заявил премьер-министр Василе Тофан, который во время визита в Нью-Йорк был приглашен на передачу на Fox News Podcasts, которую ведет Брайан Килмид, передает moldpres.md

Премьер призвал иностранные компании изучить инвестиционные возможности, предлагаемые нашей страной.

«У Молдовы небольшой внутренний рынок, поэтому наш шанс - стать страной, максимально дружественной к бизнесу, и позиционировать себя как хаб для экспорта и торговли для всего региона. Именно поэтому мы очень радушно встречаем инвестиции», - отметил премьер-министр.

Василе Тофан также отметил, что Республика Молдова может стать площадкой для будущего процесса восстановления Украины, а также для выхода на рынки ЕС.

«Мы являемся страной-кандидатом на вступление в ЕС и надеемся, что к 2030 году станем полноправными членами союза. Мы не являемся крупным рынком, но мы - гибкая страна с гораздо более благоприятным регулированием, которая предоставляет доступ к рынку ЕС, например, американским компаниям. Я пришел из частного сектора, и мой план - в первую очередь сосредоточиться на экономике, бизнесе и инвестициях, а не на политике», - заявил Тофан.

Премьер-министр воспользовался возможностью, чтобы поблагодарить американский народ и нынешнюю администрацию за прямой вклад в энергетическую безопасность Республики Молдова.

«Например, администрация США помогла нам построить линию электропередачи напряжением 400 кВ, которая соединяет нас с Румынией. Она помогает нам импортировать и экспортировать электроэнергию, в том числе в Украину. Наш посол в США даже назвал ее "Trump Liberty Line"», - заявил Василе Тофан.

В интервью также обсуждались война, которую Россия ведет против Украины, и российские гибридные атаки против нашей страны, против государств Восточной Европы. Премьер Тофан вновь подтвердил, что Молдова сохраняет приверженность статусу нейтралитета, а вступление в НАТО не стоит на повестке дня страны.

Премьер-министр Василе Тофан 23-26 сентября находится с визитом в Нью-Йорке для участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Он проведет двусторонние встречи и выступит на пленарном заседании Генассамблеи ООН.