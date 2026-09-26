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unimedia.info logounimedia
26 Сентября 2026, 17:50
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Тофан - молдаванам с трибуны ООН: Нас ждет тяжелая зима, но мы должны держаться вместе

Премьер-министр Республики Молдова Василе Тофан сегодня, 26 сентября, выступил с речью на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Тофан - молдаванам с трибуны ООН: Нас ждет тяжелая зима, но мы должны держаться вместе.
Тофан - молдаванам с трибуны ООН: Нас ждет тяжелая зима, но мы должны держаться вместе.

«Дорогие молдаване, нас ждет тяжелая зима, но наша обязанность, как правительства, — подготовиться. Мы должны держаться вместе!» — заявил Василе Тофан в обращении к гражданам в контексте энергетического кризиса, в котором оказалась наша страна, сообщает unimedia.info 

В свое речи Тофан отметил, что у Молдовы нет огромного внутреннего рынка и мы не можем позволить себе тратить больше, чем крупнейшие экономики, поэтому должны конкурировать иначе.

«Выдавать разрешения за несколько дней, а не за несколько месяцев, устанавливать четкие правила и предоставлять цифровые государственные услуги, а также менять нормы, когда они теряют смысл.

Технологии почти повсеместно развиваются быстрее, чем регулирование, а искусственный интеллект усиливает этот разрыв. В этой сфере небольшие страны могут получить преимущество.

Мы хотим, чтобы Молдова стала местом, где новые технологии можно будет ответственно тестировать в рамках специальных экспериментальных режимов. Регулирующие органы смогут учиться вместе с компаниями, правила будут корректироваться в зависимости от результатов, а хорошим идеям больше не придется годами ждать выхода на рынок», — заявил Тофан с трибуны ООН.

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Источник
unimedia.info logounimedia
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