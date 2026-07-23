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protv.md logoprotv
23 Июля 2026, 07:36
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Тофан: Мне не ставили никаких условий при назначении премьером

Премьер-министр Василе Тофан рассказал, что предложение возглавить правительство поступило ему от Майи Санду спустя несколько дней после отставки бывшего премьер-министра Александру Мунтяну. По словам Тофана, он сразу согласился.

Тофан: Мне не ставили никаких условий при назначении премьером.
Тофан: Мне не ставили никаких условий при назначении премьером.

«Мне позвонила госпожа президент Майя Санду. Должен сказать, что на этот раз я долго не раздумывал — отреагировал сразу. Я сказал, что если правящая партия считает, что я могу послужить своей стране, то я готов это сделать», — заявил премьер-министр, пишет protv.md

Премьер также напомнил, что прошлой осенью уже обсуждалась возможность его назначения, однако тогда он отказался, поскольку не был готов оставить работу в частном секторе.

«В октябре я колебался. Тогда у меня, возможно, не хватило решимости оставить частный сектор. На этот раз я сказал себе, что нельзя вечно оставаться в зоне комфорта. Иногда нужно выйти из нее и начать действовать», — сказал Тофан.

Отвечая на вопрос, вел ли он какие-либо переговоры перед тем, как согласиться возглавить правительство, Василий Тофан заявил, что выбрал другой подход.

«Вместо того чтобы выдвигать условия за закрытыми дверями, я решил публично изложить свое видение будущего Молдовы. Мне показалось честным, чтобы люди знали, во что я верю и какие реформы считаю необходимымиа», — заявил он.

Тофан также опроверг информацию о том, что партия PAS выдвигала ему какие-либо условия для принятия должности.

«Мне не ставили никаких условий. У нас общие приоритеты — европейская интеграция, реформа юстиции, модернизация государственных институтов. Если речь идет о составе правительства, то у меня была свобода принимать решения по кандидатам в министры. В то же время существует четкое понимание: я даю всем шанс, но если не будет результатов, то беру на себя ответственность провести необходимые кадровые изменения», — заявил Василий Тофан.

Премьер подчеркнул, что намерен возглавлять правительство до конца своего мандата и проводить реформы, даже если некоторые из них окажутся сложными и непопулярными.

Источник
protv.md logoprotv
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