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unimedia.info logounimedia
23 Сентября 2026, 09:06
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Супруг депутата PAS получает в Metalferos 26 тысяч леев в месяц: Он простой бухгалтер

Супруг депутата PAS Марчелы Адам работает в государственной компании Metalferos с того периода, когда она получила мандат депутата, и получает около 26 тысяч леев в месяц.

Супруг депутата PAS получает в Metalferos 26 тысяч леев в месяц: Он простой бухгалтер.
Супруг депутата PAS получает в Metalferos 26 тысяч леев в месяц: Он простой бухгалтер.

«Должность, на которой он работает, не предполагает конкурса, потому что это просто бухгалтер. Он всю жизнь работал в этой сфере, долгое время был главным бухгалтером в частном секторе. Соответственно, сейчас он занимает должность бухгалтера, и я не вижу здесь никакой проблемы, поскольку он не претендовал ни на какую руководящую или управленческую должность. Он устроился на основании своего резюме и профессиональных компетенций, и я считаю, что выполняет свою работу с присущим ему профессионализмом», - заявила депутат в комментарии проекту Cu Sens, сообщает unimedia.info 

На вопрос, повлияло ли депутатство Марчелы Адам на трудоустройство ее супруга, она ответила: «Не думаю, что это повлияло, поскольку, прежде всего, он искал работу. Соответственно, он пришел на собеседование, пообщался и был принят. Я не помогала, потому что не разбираюсь в бухгалтерии и не могу советовать ему, куда идти работать».

Согласно данным Moldova Curată, опубликованным в декларации об имуществе и личных интересах Марчелы Адам, представленной в Центральную избирательную комиссию, в течение 2024 года депутат получила около 231 тысячи леев заработной платы, а также примерно 308 тысяч леев в виде компенсаций, пособий и суточных от Секретариата парламента.

Супруг депутата получил около 275 тысяч леев дохода от Metalferos SA и около 13 тысяч леев в виде пособий от Главного управления социальной помощи и защиты детей Румынии.

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Источник
unimedia.info logounimedia
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