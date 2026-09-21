Stratcom: Нарушение воздушного пространства Молдовы сопровождается враждебной пропагандой.

Центр стратегической коммуникации и противодействия дезинформации (Stratcom) распространил пресс-релиз, в котором обратил внимание на то, что вторжение в воздушное пространство Молдовы сопровождается волнами враждебной пропаганды.

«Каждый инцидент сопровождается волнами пропаганды, которые отвлекают внимание от реального агрессора», - отмечает Центр, сообщает infotag.md

Среди используемых тактик Центр назвал: перекладывание вины, когда агрессор обвиняет жертву в поведении, в котором он сам виновен; «копирование-вставка» - быстрое и массовое распространение одного и того же текста путем копирования и многократного распространения его в социальных сетях, на форумах или чат-платформах; группировка претензий - объединение нескольких претензий в одну общую корзину, наряду с темой беспилотников, с целью усиления эмоциональных переживаний и блокирования критического мышления общественности.

«Целенаправленные волны пропаганды направлены на запугивание населения, усиление недовольства действиями или бездействием властей, подрыв усилий по укреплению обороноспособности, уменьшение поддержки Украины, внушение страха и воздействие на общественное мнение с целью отказа от европейского пути и «восстановления» ложной безопасности», - отмечает в документе Центра.

В сообщении говорится, что если поддаться страху, Россия не остановится, а, наоборот, усилит давление и запугивание.

«Это также демонстрирует, что отсутствие национальной обороноспособности обходится государству, обществу и, на индивидуальном уровне, гражданину гораздо дороже в случае агрессии, чем постоянные инвестиции в собственную обороноспособность. Инвестиции в оборону либо сдерживают агрессора, либо обеспечивают средства защиты и, следовательно, лучшую защиту национальной инфраструктуры», - считают в Центре.

Документ обращает внимание на новейшую историю, предоставляющую множество примеров нарушения Россией нейтралитета государства, закрепленного законом и признанного на международном уровне.

«Воздушное пространство Республики Молдова, а также Румынии, Польши и стран Балтии, все чаще подвергается обстрелам российских беспилотников. К этим инцидентам добавляется несанкционированное использование беспилотников российскими агентами вблизи объектов критической инфраструктуры в странах Евросоюза, таких как Германия, Бельгия и Дания», - заключил Центр.