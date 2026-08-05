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Infotag.md logoInfotag
5 Августа 2026, 17:00
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Стояногло: Веттинг - абсолютно неоправданная растрата государственных средств

Депутат парламента, бывший генпрокурор Александр Стояногло считает, что выявить коррумпированных чиновников и избавиться от них входит в обязанности государства, и для этого «не нужны ни веттинги, ни преветтинги, ни фулветтинги».

Стояногло: Веттинг - абсолютно неоправданная растрата государственных средств.
Стояногло: Веттинг - абсолютно неоправданная растрата государственных средств.

Об этом он сообщил в одной из телепередач, подвергнув критике существующую в Молдове процедуру внешней проверки кандидатов или работающих специалистов в области правосудия  на предмет их честности, профессионализма и законности доходов, пишет infotag.md

«Мы живём в маленькой стране. В юридической системе все знают, кто был и кто остаётся коррумпированным - в судах, прокуратуре и других правоохранительных органах. Достаточно собрать эту информацию и дать ей правовую оценку, а не создавать дорогостоящие комиссии», - сказал Стояногло, не исключив, что все эти комиссии по веттингу «создавались, чтобы трудоустроить в новые структуры близких к власти людей из лояльных неправительственных организаций».

По его словам, «вместо очищения системы правосудия власть держит её в постоянном напряжении и ещё сильнее коррумпирует».

«Людей оставляют по одному критерию - лояльности, тогда как ключевые фигуры «захваченного государства», преследовавшие людей и ломавшие человеческие судьбы, спокойно проходят все фильтры и продолжают работать», - отметил бывший генпркурор.

При этом, Стояногло не объяснил, каким образом следует дать «правовую оценку» и на основании каких юридических актов коррумпированных судей и прокуроров можно исключить из системы без проведения оценки на неподкупность.

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