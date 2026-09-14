Стамате: Учителям можно было бы повысить зарплаты на 1 400 леев за счет НДС.

По подсчетам экс-депутата Олеси Стамате, рост цен на топливо принес государственному бюджету более 500 млн леев дополнительных поступлений от НДС за период с января по август.

Она утверждает, что этих денег хватило бы для повышения зарплат более чем 30 тысячам педагогов примерно на 1 400 леев в месяц в течение восьми месяцев, сообщает omniapres.md

Стамате сделала расчеты после заявления президента Майи Санду, которая, объясняя невозможность повышения зарплат, сослалась на войну в Иране, блокировку Ормузского пролива и рост цен на топливо.

Основательница платформы Construim Încredere обращает внимание на то, что подорожание бензина и дизельного топлива оплачивают потребители, тогда как государство получает больше поступлений от НДС.

«Рост цен на топливо оплачивает не правительство, его оплачивают граждане. Выигрывает государственный бюджет, поскольку НДС, который соответственно становится выше при более высокой цене, поступает в государственный бюджет», — заявила Стамате.

Для своих расчетов она учитывала только стандартный бензин АИ-95 и стандартное дизельное топливо, без премиальных продуктов, и сравнила поступления за январь–август с суммой, рассчитанной исходя из цен, действовавших на 31 декабря.

«Я взяла минималистичный сценарий. Дополнительные поступления в бюджет по сравнению с запланированными, то есть при цене на 31 декабря, составляют 500 с лишним миллионов леев», — уточнила Олеся Стамате.

Эту сумму она сопоставила с количеством педагогов, которых насчитывается более 30 тысяч.

«Каждый педагог получил бы, если бы рассчитать с января по сегодняшний день, дополнительно более 1 400 леев к зарплате с января по сегодняшний день. Это со всеми социальными налогами, со всем, всем, всем», — сказала Стамате.

По ее мнению, эти цифры показывают, что вопрос зарплат учителей связан с приоритетами, которые устанавливают власти, а не с отсутствием денег в бюджете.