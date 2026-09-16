Срок отбора судей КС увеличат до 3 месяцев, а кандидатов обяжут проходить интервью.

CV (резюме) кандидатов на должность судьи Конституционного суда станут публичными, а интервью вводится как обязательный этап отбора.

Новые правила также предусматривают консультации с гражданским обществом и проверку неподкупности будущих конституционных судей. Законодательная инициатива, предложенная депутатом Вероникой Рошка, председателем Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету, получила положительное заключение правительства, передает moldova1.md

«Цель проекта — создать прозрачную, конкурентоспособную и четко структурированную основу для отбора кандидатов на должность судьи Конституционного суда, чтобы национальное законодательство соответствовало рекомендациям Венецианской комиссии», — заявил министр юстиции Владислав Кожухарь на заседании 16 сентября.

Процедура, одобренная исполнительной властью, четко устанавливает этапы отбора — от объявления конкурса до публикации результатов. Они предусматривают повышение прозрачности за счет публикации критериев соответствия и CV, а также введение интервью в качестве обязательного этапа.

В то же время сроки отбора и назначения конституционных судей будут скоординированы таким образом, чтобы избежать периодов вакантности должностей и обеспечить непрерывность деятельности Конституционного суда.

Конституционный суд состоит из шести судей — по два назначаются парламентом, правительством и, соответственно, Высшим советом магистратуры — сроком на шесть лет.

Институты, назначающие судей в Конституционный суд, должны будут публично объявлять о начале процедуры отбора и публиковать требования к кандидатам, законные критерии и крайний срок подачи документов.

Срок организации процедуры отбора и назначения увеличивается с 45 дней до трех месяцев. Дополнительное время необходимо для того, чтобы все этапы процедуры могли быть проведены должным образом, аргументировала автор инициативы Вероника Рошка.

При этом процедура назначения будет инициироваться за три месяца до истечения мандата действующего судьи, чтобы новый магистрат был назначен до завершения срока полномочий его предшественника.

Текущий состав Конституционного суда: