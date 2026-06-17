Совет ЕС начал техническую подготовку к открытию кластеров 2-6 для Украины и Молдовы.

Рабочая группа по вопросам расширения ЕС (COELA) утром в среду, 17 июня, начала рассмотрение результатов скрининга кластеров 2, 3, 4, 5 и 6 для Украины и Молдовы.

Группа Совета ЕС по вопросам расширения ЕС (COELA), в которой принимают участие эксперты из всех 27 государств-членов Евросоюза, в среду, 17 июня, начала рассмотрение результатов скрининга всех неоткрытых кластеров для Украины и Молдовы (с 2 по 6), чем дала старт официальной подготовке к их открытию, передает eurointegration.com.ua

Об этом корреспонденту "Европейской правды" в Брюсселе сообщили на условиях анонимности три европейских дипломата и чиновник ЕС, знакомые с процессом.

Этим был дан старт официальной технической подготовке указанных кластеров к открытию и их обсуждению дипломатами государств-членов Евросоюза.

Следующим шагом станет оценка результатов скрининга и их формальное одобрение на заседании Комитета постоянных представителей ЕС (COREPER) – возможно, обсуждение начнется на следующей неделе.

Также рабочие группы COELA и COREPER должны в дальнейшем обсудить и утвердить Совместную позицию ЕС (которая включает перечень необходимых реформ, которые нужно осуществить) по каждому кластеру, что и будет означать его готовность к открытию.

По информации "Европейской правды", неофициально государствами-членами ЕС уже есть согласованная дата открытия пяти кластеров в переговорах о вступлении Украины – это 14 июля.