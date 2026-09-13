Скончался брат депутата PAS Ильи Ионаша Георге.

Брат депутата PAS Ильи Ионаша, Георге Ионаш, скончался. Об этом парламентарий сообщил в социальных сетях.

«Легкого полета на небеса, Георге. Позаботься там о папе», — написал он, пишет unimedia.info

В августе Георге Ионаша, брата депутата PAS Ильи Ионаша, обвиняли в том, что он якобы избил в одном из заведений девушку после того, как она отказалась вступить с ним в отношения. Кроме того, в соцсетях появились утверждения о том, что дело якобы пытались замять.

После того как история получила общественный резонанс и обсуждалась в том числе в парламенте, Генеральный инспекторат полиции (ГИП) сообщил, что были проверены журналы учета обращений и зарегистрированных материалов, а также записи с камер видеонаблюдения в указанных местах.