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unimedia.info logounimedia
13 Сентября 2026, 09:00
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Скончался брат депутата PAS Ильи Ионаша Георге

Брат депутата PAS Ильи Ионаша, Георге Ионаш, скончался. Об этом парламентарий сообщил в социальных сетях.

Скончался брат депутата PAS Ильи Ионаша Георге.
Скончался брат депутата PAS Ильи Ионаша Георге.

«Легкого полета на небеса, Георге. Позаботься там о папе», — написал он, пишет unimedia.info

В августе Георге Ионаша, брата депутата PAS Ильи Ионаша, обвиняли в том, что он якобы избил в одном из заведений девушку после того, как она отказалась вступить с ним в отношения. Кроме того, в соцсетях появились утверждения о том, что дело якобы пытались замять.

После того как история получила общественный резонанс и обсуждалась в том числе в парламенте, Генеральный инспекторат полиции (ГИП) сообщил, что были проверены журналы учета обращений и зарегистрированных материалов, а также записи с камер видеонаблюдения в указанных местах.

Скончался брат депутата PAS Ильи Ионаша Георге

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Источник
unimedia.info logounimedia
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