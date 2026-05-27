Серджиу Ага: "Орхейленд" не будет закрыт, и в Оргееве не будет «охоты на ведьм»

Он также сказал, что сохранит "Орхейленд", но в реорганизованном виде, и продолжит реализацию текущих успешных проектов, передает deschide.md

«Хочу обратиться ко всем сотрудникам SCL, Orhei Transport, Apă Canal и всех городских служб. Я заявляю, что не буду сосредотачиваться на расследовании произошедшего, а сосредоточусь на развитии. Этим должны заниматься другие учреждения, с другими приоритетами», — сказал кандидат.

Серджиу Ага уточнил, что ценит компетентных людей и признал, что в местной команде Шора есть профессионалы, которые заслуживают продолжения работы, и если кто-то совершил противоправные действия, этим должны заниматься компетентные учреждения, а не мэр.

«В моей команде есть люди, которые работали при Шоре, и я не стесняюсь об этом говорить. Это преданные своему делу люди, и этим я показываю, что могу сотрудничать и с ними. Пока я ничего не нашел против них, почему бы мне не работать с людьми, которые работали в администрации Шора?» — заявил он.

Что касается парка развлечений OrheiLand, широко используемого Иланом Шором в его рекламных кампаниях, Серджиу Ага заверил, что не намерен его закрывать, а лишь реорганизовать юридически, чтобы жители Оргеева могли продолжать наслаждаться этим парком.

«Мы его сохраним, мы определенно его сохраним, мы его реорганизуем. Мы думаем о решении, которое, возможно, позволит нам превратить его в муниципальное предприятие. У нас много долгов перед ассоциациями, связанными с Иланом Шором, — речь идет о миллионах», — сказал он.

По его словам, местная администрация может договориться о передаче ей в управление рекреационного объекта в счет существующих долгов, а также отметил, что OrheiLand больше не будет функционировать как политический проект.

«Я убежден, что посредством диалога с этими юридическими лицами мы сможем перевести эти запасы на счет этих долгов на благо жителей Оргеева. В "Орхейленде" появятся решения для отдыха и развлечений, особенно для детей. Конечно, если придут и другие, мы будем рады их визиту, но улицы больше не будут забиты пробками, когда десятки или сотни автобусов ежедневно приезжают для реализации чьей-то популистской политической программы», — заключил кандидат от местного самоуправления.