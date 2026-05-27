Серджиу Ага: "Орхейленд" не будет закрыт, и в Оргееве не будет «охоты на ведьм»
Кандидат на пост мэра Оргеева Серджиу Ага, прошедший во второй тур воскресных выборов, заявил, что не будет устраивать «охоту на ведьм» против людей, ранее работавших в старой администрации во главе с Иланом Шором.
Он также сказал, что сохранит "Орхейленд", но в реорганизованном виде, и продолжит реализацию текущих успешных проектов, передает deschide.md
«Хочу обратиться ко всем сотрудникам SCL, Orhei Transport, Apă Canal и всех городских служб. Я заявляю, что не буду сосредотачиваться на расследовании произошедшего, а сосредоточусь на развитии. Этим должны заниматься другие учреждения, с другими приоритетами», — сказал кандидат.
Серджиу Ага уточнил, что ценит компетентных людей и признал, что в местной команде Шора есть профессионалы, которые заслуживают продолжения работы, и если кто-то совершил противоправные действия, этим должны заниматься компетентные учреждения, а не мэр.
«В моей команде есть люди, которые работали при Шоре, и я не стесняюсь об этом говорить. Это преданные своему делу люди, и этим я показываю, что могу сотрудничать и с ними. Пока я ничего не нашел против них, почему бы мне не работать с людьми, которые работали в администрации Шора?» — заявил он.
Что касается парка развлечений OrheiLand, широко используемого Иланом Шором в его рекламных кампаниях, Серджиу Ага заверил, что не намерен его закрывать, а лишь реорганизовать юридически, чтобы жители Оргеева могли продолжать наслаждаться этим парком.
«Мы его сохраним, мы определенно его сохраним, мы его реорганизуем. Мы думаем о решении, которое, возможно, позволит нам превратить его в муниципальное предприятие. У нас много долгов перед ассоциациями, связанными с Иланом Шором, — речь идет о миллионах», — сказал он.
По его словам, местная администрация может договориться о передаче ей в управление рекреационного объекта в счет существующих долгов, а также отметил, что OrheiLand больше не будет функционировать как политический проект.
«Я убежден, что посредством диалога с этими юридическими лицами мы сможем перевести эти запасы на счет этих долгов на благо жителей Оргеева. В "Орхейленде" появятся решения для отдыха и развлечений, особенно для детей. Конечно, если придут и другие, мы будем рады их визиту, но улицы больше не будут забиты пробками, когда десятки или сотни автобусов ежедневно приезжают для реализации чьей-то популистской политической программы», — заключил кандидат от местного самоуправления.