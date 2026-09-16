Санду о реформе юстиции: Мы опоздали, но у нас есть результаты.

Президент Майя Санду сегодня принимает участие в Кишинёве в восьмом форуме «Реформа юстиции и борьба с коррупцией», организованном Центром юридических ресурсов Молдовы (CRJM).

Ее слова приводит unimedia.info

«В 2021 году мы объявили коррупцию серьезной угрозой безопасности государства и начали обсуждение внешней оценки как основного инструмента искоренения коррупции в системе юстиции. Затем последовал длительный процесс консультаций.

Внешняя оценка продолжается уже несколько лет — гораздо дольше, чем нам хотелось бы. Мы больше продвинулись в оценке судей и значительно отстаем в оценке прокуроров. Мы увидели, что веттинг несовершенен, однако лучшего процесса не существует. (...)

Несмотря на все недовольство, сложности и задержки, думаю, мы можем утверждать, что уже видим первые результаты наших совместных усилий.

Система юстиции, несмотря на все ее проблемы, выглядит намного лучше, чем в 2019 году, когда мы проводили первый такой форум. Это подтверждают и опросы: доверие людей к системе юстиции растет.

Изменения мы проводим в тесной координации с ЕС. Евросоюз очень внимательно следит за всеми решениями, которые мы принимаем в этой сфере. Построение правового государства — наше самое большое обязательство», — заявила Майя Санду.