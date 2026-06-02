Санду о найме мигрантов: Это не бесконтрольный процесс, все тщательно проверяют.

Вместе с тем она отметила, что интерес граждан ЕС к трудоустройству в Молдове остается крайне низким, а существующие страхи назвала необоснованными, сообщает logos-press.md

«Расстояние между признанием дефицита рабочей силы и страхом перед «огромной волной мигрантов», захлестывающей Республику Молдова, — очень велико. Поверьте, граждане ЕС вовсе не стремятся массово ехать на работу в нашу страну», — добавила глава государства.

Майя Санду также заверила, что в отношении привлечения работников из стран, не входящих в ЕС, государство сохраняет строгий контроль. Процесс найма регулируется жесткими процедурами.

«Это не бесконтрольный процесс, при котором любой желающий из любой точки мира может приехать работать в Молдову. Существуют процедуры и государственные институты, которые очень тщательно проверяют запросы компаний, желающих привлечь иностранную рабочую силу», — подчеркнула Майя Санду.

Глава государства подтвердила, что нехватка кадров является острой проблемой для бизнес-среды, от крупных иностранных инвесторов до малых предприятий в сельской местности.

«Об этом говорят все: компании, приходящие в Молдову, инвесторы, а также наши малые предприятия в сельских населенных пунктах. Все жалуются на нехватку рук. Рабочая сила есть, но люди не заинтересованы по тем или иным причинам — либо зарплаты недостаточно высоки и не соответствуют их ожиданиям, либо из-за других факторов», — заключила президент.