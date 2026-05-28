28 Мая 2026, 17:02
12 689
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Санду лишила гражданства Молдовы двух уроженцев Украины
Валерий Кнышчук, 1970 года рождения, и Виталий Морля, 1988 года рождения, оба уроженцы Украины, лишились гражданства Республики Молдова.
Президент Майя Санду подписала указ о лишении гражданства 25 мая на основании Конституции и Закона о гражданстве. Документ вступает в силу с момента публикации в «Официальном мониторе», сообщает realitatea.md
Причины такого решения на данный момент неизвестны.
Напомним, что также 25 мая президент лишила гражданства еще пятерых человек.