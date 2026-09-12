С начала сентября государственные сайты сталкиваются с перебоями и кибератаками

О первой проблеме служба сообщила 2 сентября. Это были технические трудности, которые могли временно повлиять на доступность или работу некоторых сервисов.

С начала сентября государственные веб-ресурсы Республики Молдова сталкиваются с временной недоступностью отдельных сервисов и кибератаками, передает logos-pres.md

На этой неделе, 9 сентября, STISC снова сообщила о временной недоступности ряда государственных веб-ресурсов. Технические команды службы оперативно приступили к работам по восстановлению их функциональности. Позднее ведомство сообщило, что доступ к государственным веб-ресурсам был полностью восстановлен и они работают в штатном режиме.

Однако вчера, 11 сентября, STISC заявила, что некоторые государственные веб-ресурсы подверглись DDoS-атаке (Distributed Denial of Service). Такие атаки привели к затруднениям или временной недоступности сайтов для пользователей.

Технические специалисты STISC приняли необходимые меры для снижения последствий атаки и восстановления нормальной работы затронутых ресурсов. Ведомство обещает предоставить дополнительную информацию по мере развития ситуации.

При этом STISC не уточняет, какие именно государственные сайты подверглись атаке.