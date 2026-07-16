Румынский социолог: Румыния должна прекратить поддержку Молдовы и Украины.

Румынский социолог, первый заместитель председателя партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Дан Дунгачиу считает, что Румынии пора прекратить оказывать финансовую поддержку другим странам в этот крайне сложный период.

Он критикует отсутствие прозрачности в использовании этих средств, передает logos-pres.md

По словам политика, Румыния больше не должна отправлять деньги в Украину или Республику Молдова. Лидер AUR также считает «абсурдным», что румынских граждан заставляют платить за иностранное финансирование, пишет romaniatv.net.

«Экономический дефицит таков, каков он есть. Румыния должна прекратить любое внешнее финансирование, потому что речь идет об Украине, потому что речь идет о Республике Молдова. Республика Молдова будет финансировать себя, с нашей точки зрения, только через предложенный нами Молдавский инвестиционный фонд. В парламенте есть законопроект, Молдавский фонд означает эффективные инвестиции как для Румынии, так и для Республики Молдова, и всё. Не бесплатные деньги, не деньги, о которых мы даже не знаем, куда они идут и как», — заявил Дунгачиу.

«Мы очень редко знаем, как именно используются эти средства. Зачастую они используются исключительно в политических целях. Любое внешнее финансирование должно быть прекращено, по крайней мере, пока Румыния испытывает экономические проблемы. С моей точки зрения, абсурдно обременять румынских граждан огромными суммами денег, о существовании которых мы, между нами говоря, даже не знаем», — заявил аналитик в одной из телепрограмм.

Об Украине — отдельно

Дунгачиу также говорит, что Румыния помогает Украине как через программу SAFE, так и за счет средств, направляемых в европейский бюджет. «Мы знаем, что Румыния напрямую помогает Украине через определенные фонды, кредиты, которые она предоставляет, в том числе в рамках программы SAFE. Румыния выделяет деньги в европейский бюджет для Украины.

Румыния финансирует общую европейскую армию через программы SAFE. Это также означает деньги на обеспечение безопасности Европы, плюс деньги для НАТО. Потому что эти деньги идут по многим направлениям, независимо от того, насколько те или иные пытаются их перенаправить или дублировать». «Есть много областей, куда Румыния выделяет деньги, но мы не совсем понимаем, в рамках какого именно проекта в сфере безопасности мы передаем эти средства», — заявил социолог.

Политик считает, что программа SAFE — это не программа безопасности, а скорее политическая программа. Дунгачиу считает, что для Румынии наилучшим вариантом является военное партнерство с Турцией.

«Совершенно очевидно, что SAFE — это политический проект, а не проект в сфере безопасности. За программой SAFE стоит очень простая мысль: я хочу, чтобы мы остались у власти. Вот и все, что там произошло. Если бы у вас было стратегическое мышление, вы бы тоже подумали, что делать. Если вы спросите меня, то я скажу, что неиспользованный потенциал — это Турция. Мы не использовали его должным образом, в том числе в рамках военного партнерства. Турция обладает значительной промышленностью, и если вы хотите играть важную роль на Балканах, вам необходимо иметь связи с Турцией», — сказал Дунгачиу.