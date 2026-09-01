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logos-press.md logologos-press
20 Сентября 2026, 08:12
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Румыния осудила открытие избирательных участков РФ в Приднестровье

Оана Цою заявила, что Румыния осудила открытие российских избирательных участков в Приднестровье без согласия Кишинева и заявила о нарушении суверенитета и территориальной целостности Молдовы.

Румыния осудила открытие избирательных участков РФ в Приднестровье.
Румыния осудила открытие избирательных участков РФ в Приднестровье.

Об этом пишет logos-pres.md

МИД Румынии заявил, что проведение выборов в Государственную думу России на территории приднестровского региона без согласия конституционных властей Молдовы противоречит усилиям по урегулированию приднестровского конфликта. Бухарест подтвердил поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Молдовы в пределах ее международно признанных границ, сообщает G4media.

Всего на территории Молдовы для голосования на выборах в Госдуму России были открыты 17 участков. Один из них находится в Кишиневе и был согласован с молдавскими властями. Еще 16 участков открыты в приднестровском регионе без согласия конституционных органов Молдовы.

Румынский МИД также осудил проведение 18–20 сентября выборов в Госдуму России на территориях Украины, которые ведомство называет временно оккупированными. В Бухаресте заявили, что такие действия являются серьёзным нарушением международного права.

По позиции Румынии, проведение российских выборов на этих территориях не может создавать юридических последствий или менять их международно признанный статус. Бухарест также заявил о неприятии односторонних действий России, которые, по оценке румынского МИД, подрывают международный правопорядок.

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Источник
logos-press.md logologos-press
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