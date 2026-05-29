Руководство партии «Респект Молдова» сложило полномочия.

Решение приняли на заседании Центрального постоянного бюро партии. Бурлак будет руководить формированием до созыва внеочередного съезда, который должен назначить Национальный политический совет, передает rupor.md

В партии заявили, что перестановки связаны с анализом ситуации после парламентских выборов в сентябре 2025 года. Тогда «Респект Молдова» набрала 0,64% голосов, около 10 тысяч избирателей.

До этого партию возглавлял Мариан Лупу, бывший депутат от Демократической партии и бывший председатель Счетной палаты. Вице-председателем был Евгений Никифорчук, также бывший депутат от демократов.

Вячеслав Бурлак в 2017–2019 годах возглавлял Криуленский район, затем короткое время занимал должность заместителя председателя района. Ранее он был районным советником в Криуленах.

Бурлак также был членом Демократической партии и руководил ее территориальной организацией в Криуленах. На парламентских выборах 2019 года он баллотировался по списку ДПМ, но депутатом не стал.

Партию «Респект Молдова» основал Евгений Никифорчук. В 2025 году руководство формированием перешло к Мариану Лупу, который вернулся в политику после шестилетней паузы.

Никифорчук в 2022 году получил статус обвиняемого по делу об активной коррупции. По версии прокуроров, он якобы обещал депутату 350 тысяч евро, чтобы она покинула фракцию коммунистов и голосовала за проекты Демократической партии.