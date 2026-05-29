theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
29 Мая 2026, 18:53
281
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Руководство партии «Респект Молдова» сложило полномочия

Руководство партии «Респект Молдова» сложило полномочия в полном составе. Исполняющим обязанности председателя избрали Вячеслава Бурлака, бывшего председателя Криуленского района и экс-представителя Демократической партии.

Руководство партии «Респект Молдова» сложило полномочия.
Руководство партии «Респект Молдова» сложило полномочия.

Решение приняли на заседании Центрального постоянного бюро партии. Бурлак будет руководить формированием до созыва внеочередного съезда, который должен назначить Национальный политический совет, передает rupor.md

В партии заявили, что перестановки связаны с анализом ситуации после парламентских выборов в сентябре 2025 года. Тогда «Респект Молдова» набрала 0,64% голосов, около 10 тысяч избирателей.

До этого партию возглавлял Мариан Лупу, бывший депутат от Демократической партии и бывший председатель Счетной палаты. Вице-председателем был Евгений Никифорчук, также бывший депутат от демократов.

Вячеслав Бурлак в 2017–2019 годах возглавлял Криуленский район, затем короткое время занимал должность заместителя председателя района. Ранее он был районным советником в Криуленах.

Бурлак также был членом Демократической партии и руководил ее территориальной организацией в Криуленах. На парламентских выборах 2019 года он баллотировался по списку ДПМ, но депутатом не стал.

Партию «Респект Молдова» основал Евгений Никифорчук. В 2025 году руководство формированием перешло к Мариану Лупу, который вернулся в политику после шестилетней паузы.

Никифорчук в 2022 году получил статус обвиняемого по делу об активной коррупции. По версии прокуроров, он якобы обещал депутату 350 тысяч евро, чтобы она покинула фракцию коммунистов и голосовала за проекты Демократической партии.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте