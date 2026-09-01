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logos-press.md logologos-press
27 Сентября 2026, 08:30
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Рост тарифов на газ выводит оппозицию на протесты

Оппозиционные партии заявили о протестных акциях на фоне повышения тарифов на природный газ.

Рост тарифов на газ выводит оппозицию на протесты.
Рост тарифов на газ выводит оппозицию на протесты.

В субботу, 26 сентября, Партия коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) провела флешмоб перед зданием правительства, сообщает logos-press.md

Председатель ПКРМ Диана Караман заявила, что правительство должно представить конкретные меры на случай дальнейшего роста цен на газ и топливо.

«Вместо того чтобы просить людей молиться о мягкой зиме, правительство ПАС должно конкретно сказать, какие меры оно примет, если газ и топливо подорожают и если семьи не смогут оплачивать счета», — заявила Караман.

В понедельник, 28 сентября, пойдет новая акция –  у здания Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).

Представители партии «Democația Acasă» заявили, что выступают против решения о повышении цены на природный газ на 6 леев за кубометр. Они призвали присоединиться к акции граждан, которых затронул рост тарифов, и потребовать пересмотра решения, а также объяснений относительно его экономического обоснования.

К протестам призвал и председатель Партии развития и объединения Молдовы Ион Кику.

«Тариф на газ и электроэнергию зависит от двух составляющих — от котировок на внешнем рынке и от воровства внутри страны. Приходите в понедельник в 10:00 к НАРЭ», — написал Кику.

Следует отметить, что на открытом заседании Совета директоров НАРЭ, запланированном на понедельник, 28 сентября, будут пересмотрены тарифы на природный газ и тепловую энергию. Ранее соответствующие заявки подали Energocom, Termoelectrica и CET Nord.

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Источник
logos-press.md logologos-press
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