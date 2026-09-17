theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Infotag.md logoInfotag
17 Сентября 2026, 19:44
2 487
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Роговей: Российская агрессия создает риски для Республики Молдова

Посол Украины в Кишиневе Паун Роговей заявил, что «российская агрессия продолжает создавать риски безопасности» не только для его страны, «но и для соседних государств, в том числе Республики Молдова».

Роговей: Российская агрессия создает риски для Республики Молдова.
Роговей: Российская агрессия создает риски для Республики Молдова.

Об этом он заявил на встрече в четверг с новым главой Миссии ОБСЕ в Молдове Кристофером У. Смитом, пишет infotag.md

Согласно сообщению посольства, стороны обсудили ситуацию в регионе, состояние и перспективы процесса приднестровского урегулирования, а также роль ОБСЕ в содействии мирному урегулированию с соблюдением суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова.

Паун Роговей проинформировал собеседника о продолжающихся российских ракетно-дроновых атаках против Украины, в частности по объектам гражданской и критической инфраструктуры.

Отдельное внимание собеседники уделили ситуации в Приднестровском регионе Республики Молдова и необходимости недопущения возникновения дополнительных рисков безопасности и дестабилизации ситуации на левом берегу Днестра.

Посол подтвердил неизменную позицию Украины в поддержку суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в ее международно- признанных границах и отметил важность достижения мирного и устойчивого урегулирования приднестровского вопроса.

По результатам встречи стороны договорились поддерживать регулярный рабочий диалог и продолжать взаимодействие по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
Infotag.md logoInfotag
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте