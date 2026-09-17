Роговей: Российская агрессия создает риски для Республики Молдова.

Посол Украины в Кишиневе Паун Роговей заявил, что «российская агрессия продолжает создавать риски безопасности» не только для его страны, «но и для соседних государств, в том числе Республики Молдова».

Об этом он заявил на встрече в четверг с новым главой Миссии ОБСЕ в Молдове Кристофером У. Смитом, пишет infotag.md

Согласно сообщению посольства, стороны обсудили ситуацию в регионе, состояние и перспективы процесса приднестровского урегулирования, а также роль ОБСЕ в содействии мирному урегулированию с соблюдением суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова.

Паун Роговей проинформировал собеседника о продолжающихся российских ракетно-дроновых атаках против Украины, в частности по объектам гражданской и критической инфраструктуры.

Отдельное внимание собеседники уделили ситуации в Приднестровском регионе Республики Молдова и необходимости недопущения возникновения дополнительных рисков безопасности и дестабилизации ситуации на левом берегу Днестра.

Посол подтвердил неизменную позицию Украины в поддержку суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в ее международно- признанных границах и отметил важность достижения мирного и устойчивого урегулирования приднестровского вопроса.

По результатам встречи стороны договорились поддерживать регулярный рабочий диалог и продолжать взаимодействие по вопросам, представляющим взаимный интерес.