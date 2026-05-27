Республика Молдова открыла первое почётное консульство в Манчестере.

Торжественная церемония состоялась 26 мая. Почётным консулом назначена Дина Рэйлян, передает deschide.md

Как сообщили власти, открытие нового представительства станет важным шагом в укреплении отношений между Молдовой и Соединённым Королевством, а также позволит усилить поддержку молдавской диаспоры, проживающей на северо-западе Англии.

Посол Республики Молдова в Великобритании Руслан Болбочан подчеркнул стратегическое значение нового консульства.

«Открытие консульства в таком важном регионе, как северо-запад Англии, подчёркивает экономическую, культурную и университетскую роль Манчестера, где проживает многочисленная молдавская община», — отметил дипломат.

В церемонии приняли участие представители британских местных и региональных властей, сотрудники Министерства иностранных дел Великобритании, представители консульского корпуса, академического и делового сообщества, а также члены молдавской диаспоры.

Британские официальные лица в своих выступлениях отметили развитие молдо-британских отношений, прогресс Молдовы последних лет и важность нового консульства для расширения экономического, культурного и социального сотрудничества.

Дина Рэйлян поблагодарила партнёров за поддержку и заявила о намерении активно продвигать имидж Республики Молдова, а также укреплять связи между общинами, учреждениями и бизнесом двух стран.

Ожидается, что новое почётное консульство будет содействовать организации выездных консульских услуг, которые проводит Посольство Молдовы в Лондоне. Ближайший выездной консульский приём в Манчестере запланирован на 12 июня.