ПСРМ представила поправки к налоговой политике: Люди должны жить, а не выживать.

То, что происходит, эта бюджетно-налоговая политика призвана забрать из наших общих карманов как можно больше денег, а вернуть туда столько, сколько получится», — заявил Односталко на брифинге, передает actualitati.md

Депутат раскритиковал расходы государства на содержание государственных учреждений и увеличение их штатов. По его словам, власти необходимо пересмотреть приоритеты бюджетных расходов и больше внимания уделять населению.

Социально значимые продукты

Односталко предложил вернуть ограничения на торговую наценку для социально значимых продуктов и освободить их от НДС. Речь идет, в частности, о хлебе, молоке, наиболее доступных видах мяса и рыбы, крупах, макаронных изделиях и других базовых продуктах.

По словам депутата, речь идет о товарах первой необходимости, которые особенно важны для семей с низкими доходами.

Агропродукция

Отдельно ПСРМ выступает против повышения НДС на агропродукцию с 8% до 12%.

Односталко заявил, что партия предлагает сохранить действующую ставку 8%, поскольку увеличение налога может отразиться на стоимости сельскохозяйственной продукции и, как следствие, на ценах для потребителей.

Электроэнергия

Еще одна поправка касается налогообложения электроэнергии. Односталко заявил, что ПСРМ предлагает увеличить установленный порог потребления со 100 до 250 кВт⋅ч на домохозяйство, после которого применяется более высокая налоговая нагрузка.

«Обычная семья должна жить, а не выживать. Она не должна зажигать свечку вечером», — заявил депутат.

По его словам, ограничение должно учитывать реальное потребление домохозяйств, особенно в холодный период года.

Крестьянские хозяйства

ПСРМ также предлагает сохранить налоговую ставку для крестьянских хозяйств на уровне 7%, выступая против её повышения до 12%.

Односталко отметил, что повышение налоговой нагрузки особенно ощутимо для жителей сельской местности, где доходы населения остаются низкими.

Пожертвования

Еще одна инициатива касается налогообложения пожертвований. ПСРМ предлагает сохранить ставку на уровне 6%, а не повышать её до 12%.

Односталко заявил, что увеличение налога может затронуть как денежные переводы граждан своим родственникам, так и пожертвования социальным учреждениям и нуждающимся семьям.

Ресторанный бизнес

ПСРМ также выступает против повышения НДС для сектора HoReCa с 8% до 12%.

Односталко заявил, что увеличение ставки может привести к росту цен в кафе и ресторанах и создать дополнительную нагрузку на предприятия отрасли.

«Мы предлагаем оставить 8%, которые есть, для того, чтобы не закрывать и не убивать этот сектор, который кормит людей и в котором работают тысячи и тысячи человек», — сказал депутат.

Налоговые вычеты на детей

Отдельно Односталко предложил увеличить налоговый вычет для граждан, которые содержат детей и взрослых с инвалидностью.

По его словам, общий персональный вычет для работающих граждан предлагается увеличить с 29 тысяч до 40 тысяч леев в год, однако вычет на детей при этом остается на уровне 9 900 леев.

ПСРМ предлагает увеличить вычет на детей до 15 тысяч леев.

Налог на «вредные» товары

Односталко также заявил, что партия подготовит поправки к предлагаемому дополнительному налогообложению товаров и услуг, связанных с зависимостями.

По его словам, дополнительные 6% должны в первую очередь платить компании, работающие в соответствующих секторах, а полученные средства следует направлять на профилактику зависимостей и заболеваний.

Депутат предложил использовать эти средства для профилактики алкоголизма и наркомании, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также для проведения бесплатных скринингов.

НДС на пожертвования социальным учреждениям

Еще одна поправка касается пожертвований государственным социальным учреждениям.

Односталко заявил, что ПСРМ выступает против отмены действующей льготы по НДС для товаров и услуг, передаваемых в качестве пожертвований социальным учреждениям.

В качестве примера депутат привел передачу социальным учреждениям кроватей, подгузников, продуктов питания и других необходимых товаров.

По его словам, дополнительное налогообложение таких пожертвований может снизить готовность граждан и компаний оказывать помощь социальным учреждениям.

Односталко подчеркнул, что представленные инициативы являются лишь частью поправок, которые ПСРМ намерена предложить в рамках обсуждения бюджетно-налоговой политики.