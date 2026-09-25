Прокуратура пересматривает обвинение против Игоря Додона по делу «Кулёк».

Прокуроры меняют обвинение в отношении лидера Партии социалистов (ПСРМ) Игоря Додона по резонансному делу «Кулёк». Об этом стало известно на судебном заседании в Высшей судебной палате (ВСП).

Официально вручить политику постановление о пересмотре обвинения не удалось. Экс-президент не явился на заседание суда, так как в это время находился на пленарном заседании парламента, передает rupor.md

Сам Игорь Додон заявил, что готов дать показания, однако отказывается приходить в суд до тех пор, пока не будут заслушаны все свидетели по делу.

Суть дела: Уголовное дело «Кулёк» строится на видеозаписи июня 2019 года. На ней бывший лидер Демократической партии передает Игорю Додону чёрный пакет. По версии следствия, в нем находилось от 600 тысяч до 1 миллиона долларов для незаконного финансирования ПСРМ.

Позиция защиты: Додон полностью отрицает вину, называет видеозапись сфальсифицированной и считает дело политически мотивированным.

Обвинения: Лидер социалистов обвиняется в пассивной коррупции и принятии незаконного финансирования партии.

Если вина политика будет доказана, ему грозит до 20 лет лишения свободы.