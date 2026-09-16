Пробывший министром два дня Раду Мустяцэ возглавил AIPA: назначение приветствовал Тофан.

Решение было утверждено на сегодняшнем заседании правительства.

«Я рад снова видеть его на государственной должности. Думаю, он извлек урок из ошибки, которую совершил при назначении на должность министра. Но у нас не так много людей, чтобы мы могли не использовать их потенциал», — заявил Василе Тофан.

Раду Мустэцэ будет руководить AIPA — учреждением, которое управляет механизмами предоставления субсидий и других форм финансовой поддержки для сельхозпроизводителей.

В социальных сетях Мустяцэ поблагодарил правительство за оказанное ему доверие.

«С ответственностью и решимостью принимаю мандат директора Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве. Для меня этот мандат означает не только управление учреждением. Он означает принятие на себя ответственности за процесс преобразования и укрепления AIPA, чтобы Агентство стало современным, эффективным учреждением, готовым работать в соответствии со стандартами Европейского союза. В перспективе европейской интеграции Республики Молдова мы несем ответственность за то, чтобы уже сейчас создать необходимые институциональные возможности для эффективного управления будущими инструментами поддержки в рамках Общей сельскохозяйственной политики. AIPA должна быть готова к этому этапу, а готовность означает сильное учреждение, цифровизацию, прозрачность и, прежде всего, профессиональных людей. AIPA управляет бюджетом в размере более 2 миллиардов леев и предоставляет наиболее значимые виды финансирования для сельскохозяйственного сектора. Эти ресурсы должны управляться правильно и ответственно, чтобы повышать производительность и конкурентоспособность нашего сельского хозяйства, поддерживать инвестиции, создающие высокую добавленную стоимость. Я возвращаюсь на государственную службу и с убеждением, которое укрепилось благодаря опыту последних лет: препятствия, ошибки и критика не должны останавливать нас в стремлении создавать сильные учреждения. Напротив, они могут стать уроками, которые помогут делать все еще лучше. Сейчас Республике Молдова необходимо как можно больше людей, готовых служить государству, используя свой опыт, видение и компетенции. Мы должны проводить сложные реформы, даже если они не приносят немедленной популярности. Важно оставить после себя учреждения, которые работают и служат гражданам», - написал чиновник.

Напомнии, Раду Мустяцэ подал в отставку 24 июля 2026 года всего через несколько дней после назначения на пост министра сельского хозяйства на фоне скандала из-за его связей с Демократической партией Молдовы (ДПМ).

Тогда в публичном пространстве появились обвинения и доказательства (фото заявления) о том, что Мустяцэ состоял в Демократической партии Молдовы. Сначала министр отрицал свою связь с партией, но после публикации документов был вынужден признать, что действительно подписал заявление о вступлении в ДПМ. Из-за обвинений в сокрытии этой информации и возникшего общественного резонанса он принял решение покинуть свой пост.