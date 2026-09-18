Премьер Василе Тофан выступит с речью на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Премьер-министр Василе Тофан 23–26 сентября совершит рабочий визит в Нью-Йорк, где примет участие в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций.

В программе визита — двусторонние встречи с главами правительств, переговоры с представителями деловых кругов США, а также встреча с гражданами Республики Молдова, проживающими в Соединённых Штатах, передает logos-pres.md

В ходе обсуждений премьер-министр уделит особое внимание укреплению экономических и инвестиционных связей, привлечению американских инвестиций и продвижению возможностей, которые предлагает Республика Молдова. Также будут затронуты вопросы европейской интеграции страны и ситуации в сфере региональной безопасности.

Глава молдавского правительства выступит на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Трансляцию выступления можно будет посмотреть в прямом эфире на официальной странице правительства в Facebook 26 сентября с 17:00 до 18:00 по времени Молдовы.

Главной темой нынешней сессии Генеральной Ассамблеи ООН является: «Восстановление доверия, управление преобразованиями: Организация Объединённых Наций, обеспечивающая результаты для всех».