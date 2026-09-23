Великобритания помогла Молдове защитить выборы от российского вмешательства, предоставив республике техническую поддержку для отражения гибридных угроз.

Об этом 22 сентября с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН заявил британский премьер-министр Энди Бёрнем, передает moldova1.md

«Лондон помог Республике Молдова защитить свои выборы от вмешательства России», — заявил британский премьер, добавив, что аналогичным рискам подвергаются и другие государства «по мере приближения выборов по всей Европе».

В этом контексте премьер-министр Бёрнем объявил, что Великобритания готова предоставить другим странам экспертные знания своих разведывательных служб о том, как Россия действует в подобных ситуациях. «Это имеет ключевое значение для нашей общей безопасности и устойчивости», — подчеркнул чиновник.

Кроме того, Бёрнем сообщил, что распорядился создать Национальный центр информационной обороны, предназначенный для выявления и противодействия дезинформационным операциям, проводимым враждебными государствами.