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moldova1.md logomoldova1
23 Сентября 2026, 22:30
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Премьер Британии в ООН: Лондон помог Молдове защитить выборы от России

Великобритания помогла Молдове защитить выборы от российского вмешательства, предоставив республике техническую поддержку для отражения гибридных угроз.

Премьер Британии в ООН: Лондон помог Молдове защитить выборы от России.
Премьер Британии в ООН: Лондон помог Молдове защитить выборы от России.

Об этом 22 сентября с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН заявил британский премьер-министр Энди Бёрнем, передает moldova1.md

«Лондон помог Республике Молдова защитить свои выборы от вмешательства России», — заявил британский премьер, добавив, что аналогичным рискам подвергаются и другие государства «по мере приближения выборов по всей Европе». 

В этом контексте премьер-министр Бёрнем объявил, что Великобритания готова предоставить другим странам экспертные знания своих разведывательных служб о том, как Россия действует в подобных ситуациях. «Это имеет ключевое значение для нашей общей безопасности и устойчивости», — подчеркнул чиновник. 

Кроме того, Бёрнем сообщил, что распорядился создать Национальный центр информационной обороны, предназначенный для выявления и противодействия дезинформационным операциям, проводимым враждебными государствами.

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Источник
moldova1.md logomoldova1
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