Правительство провело перестановки в руководстве госучреждений: Раду Мустяцэ назначен главой AIPA.

Сегодня правительство назначило новых руководителей в Государственной налоговой службе, Агентстве публичной собственности, Национальной компании медицинского страхования и Агентстве по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве.

В некоторых случаях речь идет о ротации руководителей, которые, по оценке правительства, уже продемонстрировали способность добиваться результатов. По словам премьер-министра, правительство намерено направить опыт, энергию и эффективные практики туда, где они наиболее необходимы, и придать новый импульс работе ключевых учреждений.

Елена Цыбырнэ назначена главой Налоговой службы

Руководителем Государственной налоговой службы предложена Елена Цыбырнэ. Она 25 лет проработала в системе Национальной кассы социального страхования (CNAS), начав карьеру в 1997 году в должности специалиста.

На посту директора CNAS Елена Цыбырнэ управляла бюджетом свыше 50 млрд леев и одной из самых сложных государственных систем — системой социального страхования, обслуживающей почти 800 тыс. человек.

Премьер-министр Василе Тофан подчеркнул, что Цыбырнэ также хорошо знакома с практической стороной бухгалтерского учета, в том числе с тем, как налоговые обязательства отражаются на повседневной деятельности компаний. По его словам, этот опыт дает ей необходимые знания и компетенции для того, чтобы превратить Налоговую службу в партнера для добросовестного бизнеса и одновременно в эффективный инструмент борьбы с уклонением от уплаты налогов.

Ольга Голбан продолжит работу в Государственной налоговой службе в должности заместителя директора. Премьер-министр поблагодарил ее за работу и ответственность, проявленные при руководстве учреждением, отметив, что Голбан хорошо знает налоговую систему, а также налоговые и бухгалтерские механизмы. Глава правительства подчеркнул необходимость преемственности, особенно в учреждении, имеющем столь важное значение для государственного бюджета.

Ион Додон назначен главой Агентства публичной собственности

Руководителем Агентства публичной собственности (APP) предложен Ион Додон. Премьер пояснил, что агентство управляет сложным и ценным портфелем активов и нуждается в скрупулезном, добросовестном и решительном руководителе, способном реализовать сложный процесс реструктуризации.

На посту директора Национальной компании медицинского страхования (CNAM) Ион Додон ежегодно управлял примерно 20 млрд леев и отвечал за систему, охватывающую медицинским страхованием практически все население Республики Молдова. По словам премьер-министра, Додон обладает необходимыми внимательностью и строгостью для управления APP и реализации экономического подхода, направленного на повышение стоимости государственного имущества.

Андрей Ункуцэ назначен главой CNAM

На должность директора Национальной компании медицинского страхования предложен Андрей Ункуцэ. Глава правительства отметил, что CNAM необходим руководитель, который знает систему здравоохранения изнутри и обладает необходимым управленческим опытом.

Андрей Ункуцэ руководил крупнейшей больницей страны, где ежегодно проходят лечение более 35 тыс. пациентов. Он доктор медицинских наук, врач-невролог с большим профессиональным опытом и многолетним стажем работы на руководящих должностях.

Премьер-министр также отметил, что Ункуцэ руководил больницей в наиболее сложный период — во время пандемии, и выразил уверенность, что тот сможет обеспечить баланс между стабильностью системы и необходимыми структурными изменениями.

Раду Мустяцэ назначен главой AIPA

Руководителем Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA) предложен Раду Мустяцэ. Агентство управляет годовым бюджетом свыше 2 млрд леев и предоставляет основные виды финансирования аграрному сектору.

Премьер-министр Тофан заявил, что учреждению необходим руководитель, способный профессионально и ответственно распределять средства, чтобы сельское хозяйство становилось конкурентоспособным и создавало продукцию с высокой добавленной стоимостью, а государственные деньги расходовались рационально.

По словам премьер-министра, возглавляя Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов, Раду Мустяцэ продемонстрировал способность наводить порядок там, где это необходимо, ставить добросовестность и интересы граждан на первое место, а также модернизировать учреждение, повышать эффективность его работы и доверие общества.

Премьер-министр Василе Тофан пояснил, что некоторых руководителей переводят в другие учреждения, поскольку они показали хорошие результаты на прежних должностях, и правительство рассчитывает использовать их опыт для преобразования других важных структур.

По словам главы кабмина, такие руководители получают новые задачи и сферы ответственности, где накопленный опыт должен помочь ускорить изменения. Тофан также отметил, что ротация руководителей применяется в развитых странах для привлечения новой энергии, внедрения эффективных практик и формирования системного видения на основе опыта работы в разных сферах.