Правительство одобрило проект о консолидации механизмов вмешательства во время энергокризиса.

Законопроект разработан депутатами партии власти PAS, передает infotag.md

Среди основных положений законопроекта – возможность для Национального агентства по регулированию в энергетике (ANRE) временно применять гибкие механизмы расчета предельных цен на бензин и дизельное топливо в кризисные периоды. Таким образом, регулирующий орган будет применять период расчета для определения предельных цен (например, 7 вместо обычных 14 дней), или использовать альтернативные котировки нефтепродуктов, чтобы оперативно отражать изменения рынка на конечной цене и снижать риск дисбалансов.

Законопроект также предусматривает упрощение логистики - импортируемые нефтепродукты будут доставляться прямо на автозаправочные станции, без необходимости ранее обязательного транзита через нефтебазы. Эта мера сократит сроки доставки, позволит избежать перегрузки инфраструктуры хранения и будет способствовать предотвращению дефицита в периоды высокого потребления или трудностей с импортом.

Также будут применены меры во избежание блокировок имеющихся мощностей в электросетях. Необходимость оправдана тем, что некоторые участники тендеров по энергетическим проектам зарезервировали большую пропускную способность, чем та, которая фактически была предложена изначально. Эта практика привела к неоправданному занятию имеющихся сетевых мощностей.