Попшой представил в ООН меры Молдовы по подготовке к новым пандемиям.

Михай Попшой принял участие во встрече высокого уровня по вопросам предотвращения пандемий, готовности к ним и реагирования, которая прошла в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

В своем выступлении глава молдавской дипломатии подчеркнул важность укрепления глобальной безопасности в сфере здравоохранения посредством солидарности, международного сотрудничества и скоординированных действий. Чиновник отметил, что пандемия COVID-19 показала, насколько быстро могут распространяться угрозы общественному здоровью и что они не знают границ, передает moldpres.md

«Пандемия COVID-19 показала нам, насколько быстро могут распространяться угрозы общественному здоровью и насколько мало значат границы, когда мы сталкиваемся с подобными рисками. Подготовку к таким ситуациям нельзя рассматривать исключительно как национальную ответственность. Это общая ответственность, которая предполагает солидарность, международное сотрудничество и скоординированные действия», — заявил Михай Попшой.

Министр также подчеркнул необходимость дальнейшего развития национального потенциала, в том числе за счет подготовки специалистов, укрепления законодательной и нормативной базы, улучшения логистических возможностей и создания стратегических запасов.

«Дальнейшее развитие межсекторальной координации, оперативных возможностей реагирования и информирования о рисках остается национальным приоритетом. Важно, чтобы учреждения могли действовать быстро и скоординированно, а специалисты располагали необходимой подготовкой и ресурсами для реагирования на возможные кризисы в сфере здравоохранения», — заявил вице-премьер.

Михай Попшой также отметил важность подхода «Единое здоровье» (One Health), который предполагает более тесное сотрудничество между сферами здоровья человека, здоровья животных и охраны окружающей среды при предотвращении и управлении рисками пандемий.

«Ни одна страна не может самостоятельно обеспечить безопасность в сфере здравоохранения. Угрозы общественному здоровью не останавливаются на границах, поэтому наши ответные меры должны быть скоординированными. Именно поэтому международное сотрудничество, обмен информацией и опытом, а также равный доступ к вакцинам, диагностике и лечению имеют ключевое значение для того, чтобы все страны могли справляться с будущими кризисами», — сказал Михай Попшой.

Глава молдавской дипломатии отметил роль Всемирной организации здравоохранения, соответствующих структур системы ООН и двусторонних партнеров в укреплении устойчивости национальной системы здравоохранения.

«Благодаря последовательным инвестициям, устойчивым партнерствам и твердой приверженности Республика Молдова останется надежным участником глобальных усилий по предотвращению пандемий, укреплению безопасности в сфере здравоохранения и построению более безопасного, здорового и устойчивого будущего для всех», — подытожил Михай Попшой.