Попшой: Молдова готова к открытию первого кластера переговоров с Европейским союзом.

По словам главы молдавской дипломатии, Республика Молдова пользуется поддержкой всех государств-членов Европейского союза, и двусторонние отношения с этими странами превосходные, передает moldpres.md

«Открытость в отношении Республики Молдова максимальна. Наши двусторонние отношения превосходны абсолютно со всеми странами-членами ЕС», – заявил сегодня Михай Попшой в эфире Vocea Basarabiei.

Он подчеркнул, что наша страна уже давно готова к открытию переговоров и что процесс гармонизации с европейским законодательством и стандартами продолжался постоянно, в том числе в период, когда некоторые формальные решения на европейском уровне находились в ожидании.

Михай Попшой отметил, что Республика Молдова не теряла времени, а активно продвигалась в подготовке переговорных глав, чтобы после официального открытия кластеров процесс мог развиваться ускоренными темпами.

«Мы продвинулись вперёд, мы не тратили время, и как только мы формально откроем переговоры, значительная часть работы уже будет сделана», – сказал Попшой.

Он напомнил, что в Докладе Европейской комиссии о расширении за прошлый год Республика Молдова была оценена как один из наиболее успешных кандидатов на вступление.

Говоря о европейском пути Республики Молдова в региональном контексте, министр иностранных дел уточнил, что не существует препятствий, которые могли бы помешать продвижению нашей страны по пути присоединения. В то же время он отметил, что каждое государство-кандидат следует собственному темпу переговоров и внедрения реформ, а Республика Молдова намерена в полной мере использовать возможности, предоставляемые процессом расширения Европейского союза.

«Каждая страна-кандидат движется со своей скоростью», – заявил министр, ссылаясь на примеры стран Западных Балкан, где одни государства продвинулись в переговорах о вступлении быстрее, чем другие.

По словам министра, стратегической целью Республики Молдова остаётся вступление в Европейский союз и полноценная интеграция в европейскую семью. В этом контексте реформы, реализуемые в рамках процесса присоединения, направлены не только на выполнение европейских критериев, но и на улучшение качества жизни граждан, укрепление институтов и модернизацию государства.

«Все процессы адаптации к европейским стандартам призваны приблизить Республику Молдова к уровню развития и благосостояния государств-членов Европейского союза и предоставить гражданам конкретные преимущества», – подчеркнул Михай Попшой.

Ранее издание Euractiv писало, что 16 июня Европейская комиссия намерена предложить открытие первой группы переговорных глав по вступлению Республики Молдова и Украины в Европейский союз, а европейские лидеры могут утвердить это решение на саммите Европейского совета в Брюсселе, запланированном двумя днями позже.

Согласно публикации, предложение будет представлено на заседании министров по европейским делам в рамках Совета по общим вопросам ЕС. Такой календарь позволит главам государств и правительств 27 стран-членов Союза дать официальный «зелёный свет» для продвижения переговоров с Республикой Молдова и Украиной.

Республика Молдова подала заявку на вступление в Европейский союз 3 марта 2022 года, а 23 июня 2022 года получила статус страны-кандидата с рекомендацией продолжать реформы. В ноябре 2023 года европейские оценки подтвердили успехи Молдовы и рекомендовали открытие переговоров о вступлении, решение, которое было одобрено лидерами ЕС в декабре 2023 года. 25 июня 2024 года переговоры о вступлении официально начались.

В сентябре 2025 года Республика Молдова завершила двусторонний скрининг с ЕС – этап, в рамках которого анализируется совместимость национального законодательства с европейским. В середине декабря 2025 года наша страна начала технические дискуссии по первым главам переговоров. Власти РМ подчеркнули, что этот этап отмечает ключевую фазу переговорного процесса, которая станет основой для дальнейших успехов на пути интеграции Республики Молдова в ЕС.