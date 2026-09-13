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logos-press.md logologos-press
13 Сентября 2026, 12:15
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Плынгэу оспорил правила для «недостойных» наследников

Депутат Дину Плынгэу обратился в Конституционный суд с просьбой проверить отдельные положения закона, которые изменили правила наследования и вступили в силу в апреле этого года.

Плынгэу оспорил правила для «недостойных» наследников.
Плынгэу оспорил правила для «недостойных» наследников.

В частности, он оспаривает норму, регулирующую ситуацию, когда наследника признают недостойным, передает logos-pres.md

Согласно прежним правилам, вместо недостойного наследника к наследованию могли прийти его дети. То есть они получали ту долю наследства, которая причиталась бы их родителю. Теперь, в соответствии с поправками, вступившими в силу в апреле этого года, доля наследника, признанного недостойным, распределяется между другими наследниками. 

Плынгэу считает, что из-за новой нормы дети или другие потомки недостойного наследника могут не получить его долю наследства. При этом решение о признании человека недостойным принимается в судебном процессе, в котором его дети могут не участвовать. 

В своей жалобе Плынгэу ссылается на право на наследство и собственность, равенство перед законом и доступ к правосудию. Он просит Конституционный суд проверить, соответствуют ли новые правила Конституции.

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Источник
logos-press.md logologos-press
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