Плынгэу оспорил правила для «недостойных» наследников.

Депутат Дину Плынгэу обратился в Конституционный суд с просьбой проверить отдельные положения закона, которые изменили правила наследования и вступили в силу в апреле этого года.

В частности, он оспаривает норму, регулирующую ситуацию, когда наследника признают недостойным, передает logos-pres.md

Согласно прежним правилам, вместо недостойного наследника к наследованию могли прийти его дети. То есть они получали ту долю наследства, которая причиталась бы их родителю. Теперь, в соответствии с поправками, вступившими в силу в апреле этого года, доля наследника, признанного недостойным, распределяется между другими наследниками.

Плынгэу считает, что из-за новой нормы дети или другие потомки недостойного наследника могут не получить его долю наследства. При этом решение о признании человека недостойным принимается в судебном процессе, в котором его дети могут не участвовать.

В своей жалобе Плынгэу ссылается на право на наследство и собственность, равенство перед законом и доступ к правосудию. Он просит Конституционный суд проверить, соответствуют ли новые правила Конституции.