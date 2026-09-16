theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
16 Сентября 2026, 19:06
8 464
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Платон предложил не платить директорам госпредприятий

Бизнесмен Вячеслав Платон выступил с ироничным обращением к правительству Молдовы на фоне появившейся в СМИ информации о доходах руководителей государственных предприятий.

Платон предложил не платить директорам госпредприятий.
Платон предложил не платить директорам госпредприятий.

Поводом для заявления стали публикации о зарплатах и премиях руководителей Кишиневского аэропорта, Energocom и Костештского гидроэнергетического узла. Согласно недавнему журналистскому расследованию, некоторые руководители госпредприятий получили в 2025 году доходы свыше миллиона леев за счет окладов, надбавок и различных премий.

Платон раскритиковал подход Агентства публичной собственности (АПС) к проведению конкурсов на руководящие должности и формированию вознаграждения директоров.

«АПС должно отказаться вообще от выплаты директору предприятия хоть какой-то зарплаты. Не надбавок, премий, выплат и талонов на питание, а вообще от зарплаты», - заявил бизнесмен.

По его словам, руководители крупных государственных компаний якобы продолжили бы работать даже без зарплаты. Это утверждение Платон высказал в саркастической форме.

Бизнесмен также предложил вместо традиционных конкурсов проводить своеобразный «аукцион»: должность, по его задумке, должен получать кандидат, который предложит государству наибольшую сумму из собственных средств.

«Кто больше предложил денег государству в качестве взноса со своего кармана, тот и выиграл. Поверьте, качество управления предприятием никак не пострадает, а, может быть, даже улучшится», - написал Платон.

При этом он подчеркнул, что его предложение не предполагает возможности брать взятки или присваивать средства предприятий, добавив, что от руководителей по-прежнему следует требовать честности и добропорядочности.

«Зарплату можно не платить, а государство может получить неплохой первоначальный взнос для покрытия текущих нужд. И пожалуйста, не благодарите меня. Это я так, от чистого сердца, чтоб не раздражать народ», - заявил Платон.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте