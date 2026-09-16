Платон предложил не платить директорам госпредприятий.

Бизнесмен Вячеслав Платон выступил с ироничным обращением к правительству Молдовы на фоне появившейся в СМИ информации о доходах руководителей государственных предприятий.

Поводом для заявления стали публикации о зарплатах и премиях руководителей Кишиневского аэропорта, Energocom и Костештского гидроэнергетического узла. Согласно недавнему журналистскому расследованию, некоторые руководители госпредприятий получили в 2025 году доходы свыше миллиона леев за счет окладов, надбавок и различных премий.

Платон раскритиковал подход Агентства публичной собственности (АПС) к проведению конкурсов на руководящие должности и формированию вознаграждения директоров.

«АПС должно отказаться вообще от выплаты директору предприятия хоть какой-то зарплаты. Не надбавок, премий, выплат и талонов на питание, а вообще от зарплаты», - заявил бизнесмен.

По его словам, руководители крупных государственных компаний якобы продолжили бы работать даже без зарплаты. Это утверждение Платон высказал в саркастической форме.

Бизнесмен также предложил вместо традиционных конкурсов проводить своеобразный «аукцион»: должность, по его задумке, должен получать кандидат, который предложит государству наибольшую сумму из собственных средств.

«Кто больше предложил денег государству в качестве взноса со своего кармана, тот и выиграл. Поверьте, качество управления предприятием никак не пострадает, а, может быть, даже улучшится», - написал Платон.

При этом он подчеркнул, что его предложение не предполагает возможности брать взятки или присваивать средства предприятий, добавив, что от руководителей по-прежнему следует требовать честности и добропорядочности.

«Зарплату можно не платить, а государство может получить неплохой первоначальный взнос для покрытия текущих нужд. И пожалуйста, не благодарите меня. Это я так, от чистого сердца, чтоб не раздражать народ», - заявил Платон.