Плахотнюк сидит в камере без телефона и интернета, но с телевизором и чайником.

Администрация пенитенциарных учреждений рассказала об условиях содержания Плахотнюка.

Как сообщили в ведомстве, бывший лидер Демократической партии находится в одиночной камере в ожидании суда. Доступа к интернету и мобильному телефону у него нет — цифровая жизнь осталась за пределами тюремных стен.

При этом минимальный набор цивилизации сохраняется: в камере разрешены телевизор, холодильник и электрический чайник.

В пенитенциарной администрации также отметили, что Плахотнюк не получает никаких привилегий и содержится на общих основаниях с другими заключёнными.

Напомним, что после скандала с назначениями и выплатами в госструктурах лидер PAS Игорь Гросу связал это с тем, что Владимир Плахотнюк якобы координирует из тюрьмы информационную кампанию по дискредитации правящей партии. Плахотнюк отверг обвинения, назвав их необоснованными.