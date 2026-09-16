theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
16 Сентября 2026, 20:40
3 332
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

ПДС возвращает в парламент группу поддержки «Демократической Беларуси»

Фракция ПДС предложила восстановить в парламенте группу поддержки «Демократической Беларуси». В нее войдут 19 депутатов правящей партии, а возглавит группу Татьяна Ротарь.

ПДС возвращает в парламент группу поддержки «Демократической Беларуси».
ПДС возвращает в парламент группу поддержки «Демократической Беларуси».

Проект решения зарегистрировала 16 сентября депутат Дойна Герман. Председателем группы предложено назначить Татьяну Ротарь. Помимо нее, в список включили еще 18 представителей ПДС, передает rupor.md

«Группа будет способствовать сохранению и углублению диалога с представителями Демократической Беларуси, поддержке демократических сил Беларуси, а также продвижению демократических ценностей, верховенства права и соблюдения основных прав и свобод человека», — говорится в обосновании проекта.

Аналогичную группу создали в молдавском парламенте в 2022 году. Тогда решение поддержали 53 депутата, а на заседании присутствовал представитель Тихановской Анатолий Лебедько.

ПДС объясняет новую инициативу необходимостью продолжить контакты с белорусской оппозицией уже в парламенте нового созыва.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте