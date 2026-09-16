ПДС возвращает в парламент группу поддержки «Демократической Беларуси».

Фракция ПДС предложила восстановить в парламенте группу поддержки «Демократической Беларуси». В нее войдут 19 депутатов правящей партии, а возглавит группу Татьяна Ротарь.

Проект решения зарегистрировала 16 сентября депутат Дойна Герман. Председателем группы предложено назначить Татьяну Ротарь. Помимо нее, в список включили еще 18 представителей ПДС, передает rupor.md

«Группа будет способствовать сохранению и углублению диалога с представителями Демократической Беларуси, поддержке демократических сил Беларуси, а также продвижению демократических ценностей, верховенства права и соблюдения основных прав и свобод человека», — говорится в обосновании проекта.

Аналогичную группу создали в молдавском парламенте в 2022 году. Тогда решение поддержали 53 депутата, а на заседании присутствовал представитель Тихановской Анатолий Лебедько.

ПДС объясняет новую инициативу необходимостью продолжить контакты с белорусской оппозицией уже в парламенте нового созыва.