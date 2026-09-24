24 Сентября 2026, 11:18
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PAS не поддержала вызов Жунгиету и Бузату в парламент.
PAS не поддержала вызов Жунгиету и Бузату в парламент
Депутаты от партии «Действие и солидарность» (PAS) не поддержали инициативу заслушать в парламенте министра энергетики Дорина Жунгиету и директора Energocom Евгения Бузату.
Депутаты MAN предложили заслушать чиновников о ситуации на рынках природного газа и электроэнергии, а также ответить на вопросы, связанные с деятельностью Energocom и тарифами для потребителей.
Инициатива заслушать министра энергетики и руководителя Energocom не получила необходимой поддержки депутатов PAS.