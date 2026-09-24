PAS не поддержала вызов Жунгиету и Бузату в парламент

Депутаты от партии «Действие и солидарность» (PAS) не поддержали инициативу заслушать в парламенте министра энергетики Дорина Жунгиету и директора Energocom Евгения Бузату.

PAS не поддержала вызов Жунгиету и Бузату в парламент.