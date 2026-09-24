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rupor.md logorupor
24 Сентября 2026, 10:51
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Партия социалистов поддержит Фёдора Гагауза на выборах башкана Гагаузии

Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) поддержит Фёдора Гагауза на выборах башкана Гагаузии, которые состоятся 15 ноября 2026 года. Решение принято Политическим исполкомом партии.

Партия социалистов поддержит Фёдора Гагауза на выборах башкана Гагаузии.
Партия социалистов поддержит Фёдора Гагауза на выборах башкана Гагаузии.

Фёдор Гагауз родом из села Гайдар Гагаузии, по профессии юрист. В разные годы он занимал руководящие должности в структурах Министерства внутренних дел, в том числе возглавлял Управление внутренних дел Гагаузии, пишет rupor.md

Гагауз также был депутатом Народного собрания Гагаузии. В 2014–2025 годах он входил в парламентскую фракцию ПСРМ.

В партии заявили, что опыт Гагауза в государственном управлении, правоохранительных структурах, Народном собрании и парламенте позволит ему представлять интересы жителей Гагаузии, содействовать экономическому и социальному развитию региона и укреплению автономии.

Выборы башкана Гагаузии состоятся 15 ноября одновременно с выборами депутатов Народного собрания автономии. По данным ЦИК, на 18 сентября в Государственном реестре избирателей числится 129 331 гражданин с правом голоса в Гагаузии.

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Источник
rupor.md logorupor
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