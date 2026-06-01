theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
realitatea.md logorealitatea
1 Июня 2026, 16:36
4 954
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Партия Костюка отметила победу своего примара шампанским и шашлыками

Члены партии «Демократия дома» устроили праздничное застолье после того, как кандидат от формирования одержала победу во втором туре местных выборов в селе Русештий Ной Яловенского района.

Партия Костюка отметила победу своего примара шампанским и шашлыками.
Партия Костюка отметила победу своего примара шампанским и шашлыками.

Лидер партии Василе Костюк вручил цветы Диане Настас, сообщает realitatea.md

Во время своей речи политик держал в руках бутылку шампанского и начал её открывать. На опубликованных партией кадрах также видны тарелки, салфетки, а неподалёку, судя по всему, готовился шашлык на мангале.

«Начало хорошее. У вас убедительная победа. Госпожа примар, поздравляю», — заявил Василе Костюк.

31 мая состоялся второй тур новых местных выборов в Тараклии, в селе Русештий Ной Яловенского района и в Оргееве.

В Оргееве победу одержал независимый кандидат Рамиз Ансаров, а в Тараклии — кандидат от Партии социалистов Екатерина Якобчак.

Источник
realitatea.md logorealitatea
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте