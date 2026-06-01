1 Июня 2026, 16:36
4 954
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Партия Костюка отметила победу своего примара шампанским и шашлыками
Члены партии «Демократия дома» устроили праздничное застолье после того, как кандидат от формирования одержала победу во втором туре местных выборов в селе Русештий Ной Яловенского района.
Лидер партии Василе Костюк вручил цветы Диане Настас, сообщает realitatea.md
Во время своей речи политик держал в руках бутылку шампанского и начал её открывать. На опубликованных партией кадрах также видны тарелки, салфетки, а неподалёку, судя по всему, готовился шашлык на мангале.
«Начало хорошее. У вас убедительная победа. Госпожа примар, поздравляю», — заявил Василе Костюк.
31 мая состоялся второй тур новых местных выборов в Тараклии, в селе Русештий Ной Яловенского района и в Оргееве.
В Оргееве победу одержал независимый кандидат Рамиз Ансаров, а в Тараклии — кандидат от Партии социалистов Екатерина Якобчак.