Партия Костюка отметила победу своего примара шампанским и шашлыками.

Лидер партии Василе Костюк вручил цветы Диане Настас, сообщает realitatea.md

Во время своей речи политик держал в руках бутылку шампанского и начал её открывать. На опубликованных партией кадрах также видны тарелки, салфетки, а неподалёку, судя по всему, готовился шашлык на мангале.

«Начало хорошее. У вас убедительная победа. Госпожа примар, поздравляю», — заявил Василе Костюк.

31 мая состоялся второй тур новых местных выборов в Тараклии, в селе Русештий Ной Яловенского района и в Оргееве.

В Оргееве победу одержал независимый кандидат Рамиз Ансаров, а в Тараклии — кандидат от Партии социалистов Екатерина Якобчак.