Партия «Демократия дома» рассматривает Вершинина кандидатом в мэры Кишинева.

На вопрос, есть ли его имя в списке потенциальных кандидатов партии на местных выборах в Кишиневе, депутат Александр Вершинин подтвердил, что его кандидатура рассматривается.

«Есть короткий список, имя Вершинина есть в этом списке», — заявил депутат, сообщает realitatea.md

При этом он отметил, что окончательное решение относительно кандидата партии «Демократия дома» еще не принято.

На данный момент партия «Демократия дома» официально не объявила своего кандидата на пост мэра муниципия Кишинев.

Местные выборы в муниципии Кишинев должны состояться в 2027 году.