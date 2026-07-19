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rupor.md logorupor
19 Июля 2026, 09:49
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Партия «Демократия дома» объявила о намерении побороться за мэрию Кишинева

Одновременно главой столичной организации формирования избрали депутата Александра Вершинина.

Партия «Демократия дома» объявила о намерении побороться за мэрию Кишинева.
Партия «Демократия дома» объявила о намерении побороться за мэрию Кишинева.

Заседание кишиневской организации прошло 18 июля в Институте труда и собрало более 150 делегатов. Кандидатуру Вершинина поддержали единогласно, передает rupor.md

После голосования лидер партии Василий Костюк заявил о планах формирования взять на себя управление столицей.

«С усиленной командой мы официально заявили из самого сердца Кишинева, что намерены управлять городом иначе, гораздо решительнее и профессиональнее, по примеру современных городов Китая. Многие будут волноваться. Сегодня вы видите наш быстрый рост. Через полгода или год это будет первая политическая сила», — заявил Костюк.

Очередные всеобщие местные выборы в Молдове запланированы на 2027 год. Жители столицы будут выбирать мэра и новый состав Муниципального совета Кишинева.

Александр Вершинин является депутатом от «Демократии дома» и занимает должность заместителя председателя парламентской комиссии по внешней политике. В парламент он прошел по итогам выборов 2025 года с шестого места в списке партии.

В 2023 году Вершинин уже участвовал в местных выборах в Кишиневе. Он баллотировался в Муниципальный совет по списку Либерально-демократической партии Молдовы, однако мандат не получил. К «Демократии дома» он присоединился перед парламентскими выборами 2025 года.

Источник
rupor.md logorupor
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