Партии Додона, Чебана, Костюка и Усатого проведут протест у НАРЭ.

Ряд оппозиционных партий в понедельник, 28 сентября, проведут протест перед зданием Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) против нового повышения цен на энергоресурсы.

Акция начнется в 10:00 — в это время НАРЭ должно утвердить новые тарифы на природный газ и тепловую энергию, пишет jurnal.md

Об организации акции перед зданием НАРЭ объявила партия «Демократия дома».

«Мы приглашаем всех граждан, пострадавших от этого повышения тарифов, присоединиться к нам, чтобы потребовать пересмотра решения и четких объяснений относительно экономического обоснования этого повышения цен», — заявили в партии.

Позже о проведении акции в то же время объявили Движение «Национальная альтернатива» (MAN) и «Наша партия».

«В понедельник, 28 сентября, в 10:00 перед зданием Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) пройдет протест против нового повышения цен на энергоресурсы. В акции примет участие генеральный примар муниципия Кишинев и лидер Движения «Национальная альтернатива» Ион Чебан вместе с коллегами и гражданами», — сообщили в MAN.

Депутат «Нашей партии» Александр Берлинский также призвал граждан выйти на протест.

«За некомпетентность тех, кто отвечает за управление государством, не должны платить граждане. Завтра мы будем протестовать против повышения тарифов на природный газ», — заявил он.

Лидер ПСРМ Игорь Додон отметил, что социалисты поддержат «любой законный протест против этой власти». Он также призвал оппозицию в дальнейшем организовать более масштабные акции без партийной символики.

«Если мы действительно хотим добиться результатов, необходимо, чтобы нас были десятки тысяч в центре Кишинева. Поэтому необходимо объединить наши усилия и подготовиться к более масштабным протестным акциям — без партийных флагов, всем вместе. Только объединившись, мы можем продемонстрировать реальный масштаб недовольства в обществе и потребовать от власти отчета», — сказал Додон.

НАРЭ должно утвердить новые тарифы на природный газ и централизованное отопление. Повышение коснется потребителей, подключенных к централизованным системам в Кишиневе, Бельцах, Глодянах и Комрате.

Тариф на природный газ должен вырасти на 29%, а стоимость централизованного отопления в Кишиневе — на 62%.